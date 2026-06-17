RALEIGH, Carolina del Norte. La medallista olímpica de bronce y campeona mundial de los 1,500 metros, Jenny Simpson, se desmayó tras sufrir un episodio médico mientras marcaba el ritmo a un grupo que corría una milla en una prueba celebrada en Raleigh, Carolina del Norte, el martes por la noche.

A Simpson le practicaron la reanimación cardiopulmonar en la pista y también se utilizó un desfibrilador externo automático (DEA) antes de trasladarla al hospital. LetsRun fue el primero en informar sobre la emergencia médica.

Simpson, de 39 años, participaba en una carrera popular organizada por Sir Walter Running, en la que se animaba a correr a personas de todos los niveles. El evento ofrecía la oportunidad de conocer a Simpson.

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“Estamos enormemente agradecidos a todas las personas que reaccionaron de inmediato, así como al servicio de emergencias médicas y a los profesionales sanitarios que gestionaron la situación con tanto esmero, rapidez y profesionalismo”, escribió el “Sir Walter Running Team” en Instagram el miércoles.

El comunicado añadía que “Jenny está recibiendo una atención médica excelente, y nuestros pensamientos están con ella y su familia en estos momentos”.

Simpson ganó la medalla de bronce en los 1,500 metros en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. También se proclamó campeona en los 1,500 metros en el Campeonato del Mundo de 2011, además de conseguir medallas de plata en 2013 y 2017.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.