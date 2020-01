Melanie Díaz ha cautivado a cientos en sus redes sociales luego de compartir su cambio de “look”.

La atleta mostró hoy el nuevo color que lleva en su larga melena, gracias al estilista Ronald Kuilan, según indicó en la publicación.

“Gracias @_ronaldkuilan, loved it!! 👸🏼💞 Si quieren un cambio de look & que sea vegan, he’s your guy (él es tu chico)💞”, escribió la tenismesista.

Antes de aclarar su cabello, la utuadeña lo tenía completamente castaño.