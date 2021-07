Tokio. Melanie Díaz no tuvo este sábado el debut olímpico que hubiera deseado al conocer de primera mano que el nivel en esta competencia no es cáscara de coco al ser controlada por su rival, la tailandesa Orawan Paranang, y caer vencida en cuatro sets corridos y tan solo 27 minutos de juego.

La primera de los tenismesistas boricuas activos en las Olimpiadas Tokio 2020 cayó por sets 13-11, 11-6, 11-8 y 11-7.

La joven utuadeña nunca estuvo en control en el juego ante una rival que tuvo todas las respuestas para sus propuestas.

“No pude ejecutar porque pienso que ella me estudió muy bien. Ella sabía lo que a mí me daba problemas”, dijo la utuadeña.

Luego de perder el set inicial en puntos extras, Díaz regresó a cancha sin su mejor juego para el segundo parcial y, con errores suyos, cayó abajo 5-1 y posterior a 8-3. Se repuso y se acercó a 8-6, pero la tailandesa supo cerrar el parcial.

Abajo 2-0, la boricua no pudo recuperar, pero dijo que lo intentó todo en su juego de servicio y recepción para sacar de ritmo a Paranang.

No fue efectiva su estrategia, pero sintió satisfacción en el esfuerzo.

“Busqué maneras de cambiar el juego. Por esa parte no me quedé con nada. Pero realmente ella vino bien preparada”, dijo Díaz. “Todos los sets fueron una búsqueda de soluciones”.

Fue el primer enfrentamiento de Díaz, de 25 años, y Paranang, de 24, en sus carreras. La boricua llegó al torneo como la 69na clasificada del mundo; Paranang como la 88va.

Con el resultado concluyó el debut de Melanie en los Juegos Olímpicos y comienza el camino hacia los próximos, París 2024.

La atleta dijo que se lleva de Tokio 2020 la experiencia de una Olimpiada para aplicarla en su próxima clasificación olímpica.

Melanie Díaz recibe una instrucción de su padre y entrenador Bladimir Díaz, buscando maneras de cómo poder reaccionar ante su rival Orawan Paranang. ( Ram—n "Tonito" Zayas )

Detalló que el escenario olímpico fue más grande que el descrito por su hermana Adriana, quien le había prevenido sobre la grandeza de los Olímpicos en comparación con cualquier otro evento en que había jugado.

Pienso que sí nos midiéramos en base derrotas y partidos ganados, pues no estaríamos aquí hoy, aquí en los Olímpicos. Definitivamente, hemos tenido que perder y ganar también. Si no hubiésemos aprendido de esas derrotas, tampoco estuviésemos aquí. Todo siempre es experiencia. Esto es deporte, se gana y se pierde. Yo me voy a llevar de aquí lo positivo y trabajar en eso para volver a París 2024, ¡sí, Dios lo permite! - Melanie Díaz

“Ya Adriana me lo había dicho, pero no me esperé que fuera tan distinto. Hay un ambiente de tensión en el aire, de todos los países tratando de ganar. Eso me lo llevó. Esa energía no se siente en otros torneos. Yo veo a estas jugadoras olímpicas en otros torneos y no las veo así. Esa parte me gustó mucho”, dijo.