La participación de Melanie Díaz en la Copa Panamericana ITTF terminó.

La tenismesista estadounidense Lily Zhang solamente necesitó cuatro parciales vencer el sábado a la puertorriqueña y, a su vez, asegurar un espacio en la ronda semifinal del torneo.

Zhang ganó el partido con anotaciones 11-9, 11-8, 11-8 y 11-7. En la siguiente fase del evento que se celebra en el Coliseo Mario ‘Quijote’ Morales de Guaynabo, enfrentará a la canadiense Mo Zhang, quien eliminó a la brasileña Bruna Takahashi.

Para Díaz, la anotación final no refleja lo reñido del partido. Zhang está clasificada número 28 a nivel mundial y Melanie 63.

PUBLICIDAD

“Realmente estoy contenta por mi desempeño. Obviamente, uno siempre quiere ganar, pero hay que tomarlo de la manera inteligente. No sé hace cuanto tiempo jugué contra ella (Zhang) y si pasé de tres puntos en cada set fue mucho. Estoy notando mi crecimiento en el tenis de mesa”, reaccionó Díaz luego del resultado.

“Estoy bien motivada para seguir entrenando fuerte”, agregó.

Díaz inició adelante en cada set, pero Zhang hizo una serie de ajustes, particularmente en el servicio de la utuadeña, para recuperar el control.

“Al principio ella tenía problemas con mi servicio, pero después los podía pasar mejor y me daba trabajo lograr el ataque. Pero es normal porque ella tiene mucha experiencia, (ha estado en) Olimpiadas”, dijo.

Díaz explicó que el lunes sale rumbo a Portugal para un compromiso el 12 de febrero. Luego, viajará a Hungría antes de establecerse en Corea del Sur para entrenar en preparación para el Mundial.

“El clasificatorio para las Olimpiadas es en abril en Argentina y sino está la posibilidad por rankings. Me beneficia que Adriana no cuenta porque está 20 en las clasificaciones. Además, los cupos por país están limitados a dos, así que si hay muchos asiáticos por encima de mi en las clasificaciones, los sacan y eso me ayuda”, explicó Melanie sobre sus aspiraciones olímpicas.