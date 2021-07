Tokio. Melissa Mojica cree que puede seguir ganando medallas en Centroamericanos y Panamericanos, pero agregó que competir en ese nivel sería atrasar el futuro del judo boricua.

Tomando ese desprendimiento en consideración, la atleta de 37 años dejó entender que su retiro es final y firme.

“Tengo que salir”, reafirmó.

Mojica ha tenido una trayectoria de tres Olimpiadas, de campeonatos mundiales, de juegos y campeonatos regionales y continentales. Ha sido, además, una de las atletas más queridas en el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

Pero a veces, algunos esperan a que llegue ese próximo joven competidor que tomará su lugar para que Puerto Rico mantenga el espacio lleno en la categoría o deporte.

Mojica es consciente de que hay que “jugar para el deporte”, pero dijo que hay talento subiendo para llenar su vacante y que debe ser tan sensata con el futuro como lo fue su predecesora, la fenecida Nilmarie Santini, con ella.

“Hay jóvenes y, sin estoy compitiendo, sigo siendo un obstáculo. Tengo que salirme para convertirme en recurso. Si me salgo, esos jóvenes van a tener un compromiso mayor, que les corresponde ahora a ellos”, dijo.

“A nivel Centroamericano creo puedo tener una posibilidad todavía. Pero ese no es mi enfoque. Mi enfoque es ayudar a otros, como me pasó a mí. Nilmarie (Santini) se fue y llegué. Si Nilmarie se queda, Melissa Mojica no estaría aquí. Quiero ser el recurso que fue Nilmarie y Lisa Boscarino”, agregó.

Santini, de la división mayor como Mojica, fue medallista mundial y panamericana en las décadas de 1980 y 1990.

La judoca agregó que no tiene remordimientos en su carrera y que se puede ir al retiro tranquila.

“Estoy tranquila. No me quedo con espina de nada, complacida con lo que Dios ha hecho conmigo. Toda la gente me ha dado mucho cariño. Llevo 17 años intentándolo. Es hora de que me retire y ayudar a la otra semilla para que lleguen hasta este escenario, que es el más hermoso”, dijo señalando a las Olimpiadas.