Después de todo, parece ser que Lionel Messi será un jugador del club Barcelona durante toda la existencia de sus mejores años en el fútbol.

Esto es así luego que en la mañana de hoy la cadena ESPN ha reportado, citando fuentes de entero crédito de su organización, que el delantero argentino y el club español han llegado a un acuerdo para un nuevo contrato entre las partes por cinco años. No se reportaron los términos financieros pero si destaca la cadena que el pacto no será uno que establezca récord. Incluso apunta a que Messi aceptó una reducción salarial en relación a su previo acuerdo con el equipo, uno que estaba fijado en $594 millones en cuatro años. Fue ese contrato el que expiró el pasado 30 de junio.

De confirmarse la información, la que ESPN indica será anunciada de manera oficial en los próximos días, terminará la pesadilla que vivía el club desde que Messi amenazó el año pasado con salir del club. Messi había expresado entonces su deseo de salir del equipo con el cual ha mantenido una relación profesional por 20 años.

Al parecer el retorno a la presidencia del club de Joan Laporta ha sido preciso para lograr la permanencia del jugador.

Mientras, el que el acuerdo no sea histórico para el que es considerado uno de los dos mejores jugadores del fútbol se debe a las limitaciones económicas que tiene el club en medio de las grandes pérdidas que han tenido por causa de la pandemia del coronavirus. Además La Liga había advertido al equipo que no le aceptaría un nuevo contrato con Messi si no lograban reducir gastos y su deuda.