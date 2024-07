Dijon. Francia. De los entrenadores que hay en el campamento de la delegación de Puerto Rico para los Juegos Olímpicos París 2024, está uno que ha sido entrenador en dos deportes.

Milton Crespo es un caso, posiblemente, único. Fue el coach de lanzadores de la Selección Nacional de béisbol en los Juegos Olímpicos Barcelona 1992 y fue venía de ser coach nacional de tiro con arco en los Juegos Seúl 1988.

“Yo me siento orgulloso de eso. Y más orgulloso me sentiría si fuera el único”, dijo sobre el dato.

Aquí está en sus segundas Olimpiadas como entrenador nacional de tiro con arco. Esta vez, es el entrenador de la arquera Alondra Rivera, quien es la primera en su clase porque ninguna arquera había clasificado antes a los juegos por mérito propio, dijo Crespo.

Esta gesta habla bien sobre el impacto de Crespo.

El béisbol, en tanto, no es parte del programa deportivo de París 2024. En Barcelona ‘92 fue el primer torneo que otorgó medallas. En Seúl 1988 fue de exhibición y Puerto Rico quedó tercero.

El béisbol se jugó en Tokio 2020 y se jugará en Los Ángeles 2028.

Milton Crespo, entrenador de Tiro con Arco. ( Xavier Araújo )

Pero Crespo puede hablar de las dos disciplinas con propiedad, conocimiento, con estrategia, como que jugó béisbol y tiró flechas en el alto nivel.

“En el béisbol, un lanzador que cometa un error es más perdonable que en el caso de un arquero que cometa un error. Si yo le tiro una curva que se quedó en el medio a un bateador que no batea la curva, él no la va a batear como quiera. En el tiro del arco, pulgadas en la flecha es la diferencia de un 10 a un 9″, dijo.

Crespo fue lanzador derecho y pertenece al club de ganadores de 100 victorias en el Béisbol Superior Doble A, muchos de esos con los Grises de Humacao. Fue jugador nacional en Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

También fue arquero desde la infancia, Campeón Nacional y representante de Puerto Rico en Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

“Aún en mi barrio de Vega Alta yo hacía mis arcos con guajana de caña. Un amigo una vez me presentó al entonces presidente de la federación de Tiro con Arco, Juan Enrique Barrios, y él me regaló su arco. Luego, gracias al béisbol, compré mi primer arco”, recordó.

Tuvo doble participación en los Juegos Panamericanos San Juan 1979.

Abrió el primer juego de Puerto Rico en ese evento. Y como era abridor, y no tenía que lanzar en los próximos cuatro partidos de la Selección, agarró el arco, sus flechas y demás implementos y se fue a representar a Puerto Rico en el campo de tiro. Cuatro días luego, regresó a la loma.

“Le había dicho a Osvaldo Gil”, dijo Crespo al señalar al entonces presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, “que me lo permitiera hacer y me lo permitió. Lancé el primer juego y ganamos, aunque no quedé complacido con mi labor. Fui a tiro y estuve cuatro días compitiendo. Luego, lancé mi segundo juego y lo gané”.

Su veteranía olímpica no se reduce a jugar o entrenar. Crespo también ha sido parte del Departamento de Alto Rendimiento del Comité Olímpico de Puerto Rico, miembro de Misión en los Juegos Pekín 2008 y Londres 2012.

“Sabe mucho. Demasiado”

Crespo también fue director técnico de la Escuela Deportiva del Albergue Olímpico, recordó la actual presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario.

La presidenta del Copur ve aquí a Crespo con un valor añadido.

“Milton ha sido multifacético en el deporte y ha sostenido distintas funciones. Tiene bastante conocimiento. Es un veterano. Sabe mucho. Demasiado. Sabe aportar y ha aportado en tiro con arco y en todo lo demás. Tiene la visión de misionero y es un activo añadido para este campamento”, reconoció Rosario.