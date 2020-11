Nota del editor: Segundo de una serie de entrevistas con personalidades del país sobre sus experiencias deportivas. Los artículos se publicarán los viernes.

¿Quién iba a decir que el intérprete de Roberto Clemente es fanático del tenis? ¿O sospecharían que quien dio vida al persona de Pedro Knight, a.k.a. ‘Cabecita de Algodón’, también le sometió al taekwondo?

Pocos, seguramente.

Pues sepa que Modesto Lacén llegó a tener, de muchacho, rango de ’cinta roja, punta negra’ en taekwondo. Y su pasión por jugar y ver tenis, mezclado con su exposición artística, le han llevado a ser influencer del Salón de la Fama del Tenis Internacional para la selección de los candidatos a la Clase 2021.

Ese es el actor Modesto Lacén en su versión deportiva. A continuación conozca la historia completa, aunque comprimida, de esta faceta en la vida de este loiceño que se ha convertido en un ciudadano del mundo por su talento. Aquí lo que le contó a Primera Hora y en la que demuestra su conocimiento de la historia del juego.

¿Qué deportes hiciste de joven?

“Practiqué, de joven, taekwondo; y me gustó mucho. Me desarrollé ahí. Tuve un rango bueno. Pero además del taekwondo, practiqué el tenis. Mis hermanos me llevan 10 años y veía televisión solo. Me enamoré del tenis cuando tenía 14-15 años viendo Wimbledon (el principal torneo del mundo) por TeleOnce, que ya no existe. Desde entonces quedé ‘juquea’o’”.

¿Cuándo lo jugaste?

“Lo jugué en mi época de juventud. Soy de la generación de Rafael Jordán, que era una promesa de la PRTA y falleció fatídicamente en los 90. Jugué un poco. No me destaqué, pero me quedé con esa pasión, y lo sigo jugando. Soy jugador de la línea de fondo. Comencé jugando en arcilla, en las canchas del Carib Inn (Isla Verde) y luego en Río Mar (Río Grande). Y desarrollé un juego de fondo, pero me gusta ir a la malla, y corro mucho; me gusta llegarle a cada bola. Es un juego bien físico. Soy fanático de (Roger) Federer, que es un juego que parece que no hace mucho en la cancha, pero mi juego, si estuviera en otro nivel, si fuera profesional, se parecería al de (Rafael) Nadal”.

¿Juegas con colegas artistas?

“En la clase artísticas hay muchos que comparten esta pasión: Jorge Castro, Alfonsina (Molinary), Silverio Pérez y Jessica Delgado, Junior Álvarez, Sunshine, los compañeros de Almas Band, con los que he jugado. Estaría interesante hacer un torneo, tipo 2.5, caso 3.0 (categorías de liga), en pro de una causa o para divertirnos. Y en el US Open (Grand Slam de Nueva York) me encontré dos veces caminando por ahí, con su trago en la mano típico de US open, a ¡Luisito Vigoreaux!, que es otro que comparte la pasión de tenis”.

¿Puertorriqueño y fanático de tenis, cómo te sentiste de que tu deporte le diera a Puerto Rico la primera medalla de oro olímpica con Mónica Puig?

“Fue maravilloso. Ese día estaba filmando el cortometraje de comedia “Ese olor a lechón” en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y la gente que me conoce sabe que juego, y entré toma y toma yo decía ‘¡corte!’, e íbamos a ver el juego. Estábamos todos y todas viendo el juego, y me alegró ver que la gente empezó a hablar la terminología de tenis. Hubo algarabía en Río Piedras. Y recuerdo que, al otro día, me levanté llorando de alegría y recuerdo que le dije a mi esposa, entonces novia: ‘Ana Teresa: ¡Mónica ganó el oro!’. Se lo dije llorando de alegría porque le ganó a Angelique Kerber, Petra Kvitova, jugadoras que uno sabe que son de calibre. Ese oro me lo saboreé doblemente”.

Como hombre negro y tenista, ¿qué representó para ti Arthur Ashe?

“Para los que no sepan Arthur Ashe fue el primer negro estadounidense en ganar Grand Slams. Con él está Althea Gibson, la primera mujer negra en ganar. Luego está Serena Williams, Venus Williams, Janic Noah, Noami Osaka, entre otros que me vienen a la mente. En un deporte mayoritariamente de gente blanca, que pertenece a una clase social alta, privilegiada. Es maravilloso ver a alguien como yo lograr eso. No vi jugar a Arthur Ashe, pero lo conocí. Y la manera en que manejó su muerte fue maravillosa. Es una historia hermosa que todos deberían de conocer”.

El actor personificó a Roberto Clemente en una actividad conmemorativa del hit 3,000 en el aniversario 40 del mismo en la ciudad de Pittsburgh y también en el cortometraje 'Hit 3,000'.

Muchos te conocían en el deporte por tu interpretación de Roberto Clemente, cuyo nombre tomó otra dimensión recientemente. ¿Qué piensas de tu aportación al creciente legado del Astro Boricua?

“Clemente es de esas personas que no podemos dejar de mencionarlo, de emularlo, de aprender de su gesta y sus acciones. Me parece maravilloso el movimiento que ha surgido para retirar el #21, del que estoy a favor. Roberto es muy importante para mí como hombre negro y latino. Gritó en contra de la injusticia. Fue amigo de Martin Luther King. Estoy muy honrado de que estemos hablando de Roberto 48 años luego de su hit 3000 y de haber interpretado a Roberto en el cortometraje ‘Hit 3000’ y en la obra de teatro. Pero hay que seguir hablando de Roberto. Hay que recordar que él pasó por este plano en nuestra Patria y en 38 años (de vida) hizo mucho de lo que en sus 70 años algunos líderes actuales no han podido hacer”.