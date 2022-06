La tenista Mónica Puig ha anunciado hoy lunes su retiro de las canchas precisando que su cuerpo ya no resiste el empuje que se necesita para competir al más alto nivel.

Hablando en una entrevista para la cadena ESPN Deportes, donde funge como analista del tenis, la boricua ha hecho pública su decisión.

“Anuncio me retiro del tenis”, dijo Puig precisando que lleva dos años intentando todo lo posible para regresar a la cancha.

“Es muy difícil porque durante estos dos años he intentando regresar a mi mejor nivel. He intentando todo lo posible, ya sea cirugía, rehabilitación... hablando con mi equipo y mi familia. Pero llegué al momento que mi cuerpo dice no más”.

La atleta de 28 años abundó, a preguntas de la entrevistadora de cómo sabe que la decisión es la correcta, la boricua explicó que lamentable la decisión no es la que deseaba, queriendo decir que en su interés está el seguir jugando. Pero ha entendido que su cuerpo ya no puede resistir lo necesario para seguir activa en el mejor nivel del mundo.

Puig tiene 28 años.

“No fue decisión mía propia. Siento que el tenis se ha apartado de mí... se ha alegado de mí. Mi cuerpo simplemente no puede competir al mismo nivel que requiere hoy día, lo que estamos viendo con las jugadoras con saques tan potentes y tiros muy fuertes. Mi cuerpo no puede competir a ese nivel”, precisó.

La atleta, sin embargo, está positiva que aunque deja el tenis siente que le espera un gran futuro en la faceta que está desarrollando para ESPN Deportes y ESPN como analista del tenis.