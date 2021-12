La tenista Mónica Puig Marchán tiene varios objetivos que desea alcanzar en el venidero año 2022. El primero es estar física y mentalmente preparada para el rigor y las exigencias que requieren los principales torneos de la Asociación de Tenis Femenino (WTA, por su siglas en inglés).

La tenista puertorriqueña casi no jugó en el 2020 por las múltiples cancelaciones de torneos por la pandemia del virus COVID-19. En el 2021 tampoco estuvo activa por una recurrente lesión en el hombre derecho que, incluso, le impidió defender la medalla de oro durante los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón.

Sin embargo, Puig mira a su futuro como atleta profesional con optimismo y en medio de una visita a Puerto Rico contestó a Primera Hora las siguientes preguntas de manera escrita al hablar en torno a sus metas inmediatas.

¿Cómo resumes todo lo que ocurrió durante el 2021 en términos profesionales?

“Fue difícil para mí porque empecé rehabilitando mi hombro y quería volver rápido al circuito, pero desafortunadamente sufrí otra lesión y no pude competir como quería. Pero dentro de todo, he aprendido mucho de mí, de mi cuerpo en este tiempo y me ha hecho valorar muchas cosas”.

¿Cómo progresa la rehabilitación?

“La rehabilitación va muy bien. Empezando a jugar en cancha es lo mejor. Vamos de poquito y empezando suave para garantizar que el hombro sane bien”.

¿Qué has aprendido al lidiar con lesiones?

“No ha sido fácil. He tenido tres cirugías en tres años y todas en mi brazo dominante. Tener que frenar por dos años fue lo más duro que me ha pasado, pero me enseñó a tener paciencia y enfocarme en lo importante que es mi cuerpo y mi mente”.

¿Qué es lo más frustrante?

“Ver a mis compañeras compitiendo y queriendo estar en la cancha viviendo esas mismas sensaciones. Pero allí mismo es cuando la fortaleza mental viene en juego porque tengo que mantener la calma y saber que estoy haciendo todo lo posible y en mi poder para volver lo antes posible”.

¿Tienes una fecha señalada para participar en un torneo?

“Quiero tratar de volver para la gira de Europa en 2022″.

Durante el 2021 te mantuviste cerca del tenis trabajando en las transmisiones de ESPN, ¿es algo que considerarías hacer si ocurre otra lesión que podría requerir un prolongado tiempo fuera de las canchas?

“Trabajar en ESPN fue algo muy bueno para mí en mi tiempo fuera de las canchas porque pude estudiar el juego de una manera objetiva. Pude sacar la emoción y ver cosas muy claras y eso me ayuda mucho para mi juego. Sería algo muy lindo poder seguir trabajando con ESPN después de mi carrera, pero ahora mismo lo más importante para mí es volver a jugar y estar en mi mejor momento de nuevo”.

¿Cuál es tu principal meta para el 2022?

“Mi meta principal para el 2022 es volver a una cancha de tenis y poder jugar mi primer torneo. Ahora mismo no puedo pedir más que eso porque simplemente no he tenido esa oportunidad y poder pisar una cancha de competencia y completar un partido o un torneo entero sería algo grande. Pero honestamente no quiero sentir dolores y asegurarme que físicamente puedo estar a mi 100%”.