Mónica Puig Marchán, campeona olímpica de Río de Janeiro 2016 y una de las figuras más trascendentales del deporte puertorriqueño, fue exaltada al Salón de la Fama del Tenis Puertorriqueño durante una ceremonia celebrada el sábado 21 de noviembre.

La exaltación reconoció una trayectoria que llevó a la monoestrellada a los principales escenarios del tenis mundial y que alcanzó su momento más memorable el 13 de agosto de 2016, cuando Puig conquistó la primera medalla de oro olímpica en la historia de Puerto Rico. En aquella histórica final de Río de Janeiro, derrotó a la alemana Angelique Kerber con parciales de 6-4, 4-6 y 6-1, convirtiéndose además en la primera mujer puertorriqueña en ganar una medalla olímpica y en la primera campeona latinoamericana de sencillos femeninos desde el regreso del tenis al programa olímpico en 1988.

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La presentación de la nueva exaltada estuvo a cargo del Dr. David Bernier Rivera, expresidente del Comité Olímpico de Puerto Rico. Por su parte, el presidente de la Asociación de Tenis de Puerto Rico, Dr. William Micheo, destacó el significado de este reconocimiento para el deporte nacional.

“Exaltar a Mónica Puig es reconocer mucho más que una trayectoria deportiva extraordinaria. Es honrar a una atleta que cambió para siempre la historia del tenis puertorriqueño y demostró que desde nuestra isla se puede alcanzar lo más alto del deporte mundial. Su legado vive en cada niño y joven que hoy entra a una cancha con la ilusión de seguir sus pasos. Para nuestra Asociación es un inmenso orgullo darle el lugar que merece entre las grandes figuras de nuestro tenis”, expresó el Dr. William Micheo, presidente de la Asociación de Tenis de Puerto Rico.

Sin estar entre las favoritas del torneo, Puig protagonizó una extraordinaria actuación en Río 2016, donde superó a Polona Hercog, Anastasia Pavlyuchenkova, Garbiñe Muguruza, Laura Siegemund y Petra Kvitová para alcanzar la final olímpica.

Una trayectoria construida desde la base

Nacida en San Juan el 27 de septiembre de 1993 e introducida al tenis por su madre, Astrid Marchán, Puig comenzó a destacarse desde temprana edad. Se coronó campeona nacional de Puerto Rico en la categoría adulta en 2008 y 2009, cuando apenas tenía 14 y 15 años.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Puig conquistó tres medallas de oro consecutivas en sencillos: Mayagüez 2010, Veracruz 2014 y Barranquilla 2018. También obtuvo bronce en dobles mixtos en 2010 y en dobles femeninos en 2018. A estos logros sumó dos medallas panamericanas en sencillos: plata en Guadalajara 2011 y bronce en Toronto 2015.

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Como juvenil, alcanzó en 2011 las finales de sencillos del Abierto de Australia y Roland Garros. También representó a Puerto Rico en ocho ediciones de la Fed Cup, hoy Billie Jean King Cup, donde acumuló un destacado récord de 22 victorias y cinco derrotas en sencillos.

En el circuito profesional, alcanzó los octavos de final de Wimbledon en 2013 y, al año siguiente, conquistó el Internationaux de Strasbourg, en Francia, convirtiéndose en la primera jugadora que representaba a Puerto Rico en ganar un título de sencillos de la WTA. Ese mismo año se impuso en el WTA Rising Stars Invitational, celebrado en Singapur. El 26 de septiembre de 2016 alcanzó el puesto número 27 de la clasificación mundial, el más alto de su carrera.

“Recibir este honor en Puerto Rico tiene un significado muy especial”, afirmó Puig al recibir el reconocimiento. “Todo comenzó en las canchas de la isla, y defendiendo la bandera desde muy joven. Cada logro que tuve en mi carrera lo viví pensando en Puerto Rico, y saber que mi nombre quedará junto al de quienes construyeron la historia del tenis puertorriqueño me llena de orgullo y gratitud”.

Un legado que trasciende las canchas

Tras varias temporadas marcadas por lesiones, Puig anunció su retiro del tenis profesional el 13 de junio de 2022, a los 28 años, e inició una nueva etapa como comentarista deportiva. Su vínculo con Puerto Rico ha continuado fuera de las canchas, incluyendo su colaboración con la fundación #YoNoMeQuito mediante iniciativas de apoyo y motivación a personas que buscan nuevas oportunidades.

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Más allá de sus títulos y reconocimientos, su legado permanece como símbolo de perseverancia y orgullo nacional. Su histórica victoria olímpica no solo transformó su carrera, sino que también abrió nuevas posibilidades para generaciones de jóvenes que hoy encuentran en su historia una razón para soñar en grande.

“Espero que cualquier niña o niño que esté empezando en el tenis en Puerto Rico vea este reconocimiento y entienda que no hay sueño demasiado grande”, añadió Puig. “Río fue la recompensa de muchos años de sacrificio, de mi familia, de mis entrenadores y de todo un país que siempre creyó en mí. Este honor también es de ellos”.

Sobre el Salón de la Fama del Tenis Puertorriqueño

“Desde que vimos a Mónica jugar siendo apenas una niña, reconocimos no solo su extraordinario talento, sino también su disciplina, dedicación y profundo compromiso con Puerto Rico. Creímos en su potencial y ella superó todas las expectativas al conquistar la primera medalla de oro olímpica para nuestro país. Hoy celebramos con orgullo su trayectoria y le deseamos mucho éxito en las nuevas etapas de su vida”, expresó Rubén Jordan, presidente del Salón de la Fama del Tenis Puertorriqueño.

El Salón de la Fama del Tenis Puertorriqueño se mantiene como el máximo reconocimiento institucional para quienes han forjado la historia de este deporte en la Isla. Fundado en 1993 por la Asociación de Tenis de Puerto Rico (PRTA) bajo la visión e iniciativa de Charles Hitt, y compuesto por sus pasados presidentes, este prestigioso espacio fue creado con el propósito de reconocer las invaluables aportaciones de jugadores, entrenadores, promotores y líderes que han impulsado el desarrollo del tenis puertorriqueño.