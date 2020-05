La pausa en el circuito de la Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés) por el COVID-19 ha evitado que Mónica Puig ponga a prueba la condición del codo derecho que fue operado a finales de 2019.

Sin embargo, la tenista puertorriqueña se mantiene serena mientras espera por la oportunidad para regresar a las rutinas para entrar en condición de juego nuevamente. Puig Marchán permanece en su hogar en Miami, Florida, observando el distanciamiento social para evitar el contagio del coronavirus. Durante una entrevista publicada en el portal Marca en México, la joven detalló cómo ha lidiado con la inusual situación.

"Me enfoco en lo mío y en lo que tengo que hacer, lo único que puedo controlar es cómo me estoy preparando para cuando volvamos a las canchas, estoy haciendo mis ejercicios, estoy montando bicicleta en la fija, estoy comiendo bien, estoy pasando tiempo con mi familia, descansando, tratando de caminar, viendo series, cocinando, haciendo muchas cosas mantenerme activa y tratando de sacar la mente de lo que es la incertidumbre de no saber lo que realmente va a pasar”, detalló Puig.

Todavía no queda claro cuándo y dónde el circuito reanudará los torneos. Wimbledon es el único que, hasta la fecha, ha sido cancelado para el 2021.