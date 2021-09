Mónica Puig no está participando en el US Open de tenis debido a que se está rehabilitando el hombre derecho, pero eso no significa que haya optado por permanecer lejos de la acción.

La tenista puertorriqueña está colaborando en las transmisiones de ESPN Deportes como comentarista, tarea que realizó en el pasado.

“Me encantó. Fue una experiencia muy bonita y estuve allí en Bristol (Connecticut) con el equipo, donde tuvimos que hacerlo de forma remota por la pandemia. Pero esta vez me dieron la oportunidad de estar en persona en el US Open desde el primer día hasta la final, así que estaré dos semanas en Flushing (Nueva York) con el equipo de ESPN”, confirmó Puig durante una charla virtual realizada con ESPN y varias organizaciones locales dedicadas al desarrollo de espacios deportivos multiplataformas.

PUBLICIDAD

Desde el 2019, Puig ha lidiado con unas dolencias en el brazo derecho que han requerido dos operaciones. No participó en ninguno de los cuatro torneos grandes del circuito.

“Creo que me ayudará mucho a la hora de volver a la cancha porque te da otra perspectiva del tenis. No ves tenis como si quisieras estar allí. Miro al tenis con otros ojos. Empiezas a analizar las jugadas y empiezas a ver el juego de los otros jugadores, hablando sobre el juego y las cosas que uno ve. Y me encantó ese aspecto”, sostuvo Puig, de 27 años.

La tenista, de hecho, se perfila eventualmente persiguiendo una carrera en los medios de comunicación.

“Cuando me retire, todavía me queda un largo camino por recorrer, me gustaría trabajar con el equipo de ESPN, pero no solo con el tenis, sino con otros deportes, como el béisbol. Crecí con los deportes y ser parte de ESPN es un sueño hecho realidad”, agregó Puig.

El pelotero boricua Francisco Lindor fue uno de los invitados especiales durante una de las intervenciones de Puig en las transmisiones de ESPN Deportes.