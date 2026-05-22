Una nueva cancha de pickleball ya está disponible para los fiebrús de este deporte en el parque conocido como La Kennedy, cerca del centro urbano de Quebradillas, informó este viernes el alcalde Heriberto Vélez Vélez.

La cancha está abierta en horario de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

“Desde ya las personas pueden visitar las instalaciones del parque de La Kennedy para que practiquen pickleball. Un deporte que ganó arraigo en la isla y que lo practican personas de todas las edades. La recién estrenada cancha es parte de unas mejoras realizadas en el parque que contribuyen en mantener el mismo en óptimas condiciones para el disfrute de la ciudadanía en general”, expresó el alcalde.

PUBLICIDAD

Relacionadas La Pregunta Tournament regresa a Cabo Rojo con cuatro días de competencia y dos nuevas categorías

Vélez Vélez adelantó esta es la primera cancha de otras que espera abrir en los próximos meses.

“Con esta nueva cancha, Quebradillas se suma a la fiebre de este deporte que cuenta con grupos, clubes y organizaciones a través de toda la isla. De igual forma, la apertura del espacio contribuye al desarrollo económico y social del pueblo, ya que atrae más personas a nuestra ciudad mientras posiciona a Quebradillas como un destino para la práctica y realización del deporte”, destacó.

Los interesados en utilizar el espacio para torneos de pickleball, deberán comunicarse con la Oficina de Recreación y Deportes municipal al 787-895-7784.