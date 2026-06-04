El mundo de las artes marciales mixtas atraviesa un momento de luto tras la muerte del expeleador de UFC Jay Silva, quien falleció el pasado domingo a los 45 años. Hasta ahora, no se han dado a conocer las causas de su muerte.

La noticia fue confirmada por la promotora polaca FAME MMA, apenas una semana después de que Silva celebrara su cumpleaños número 45.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento del luchador de la FAME Jay Silva. A través de sus actuaciones, Jay trajo una gran sonrisa, energía positiva y la profesionalidad de un verdadero atleta”, expresó la organización en redes sociales.

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“Él siempre será parte de la historia de nuestra federación. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos, familiares y amigos de Jay”, añadieron.

Nacido en Luanda, Angola, Silva residía en Los Ángeles y desarrolló una carrera de casi dos décadas dentro de las artes marciales mixtas. A lo largo de su trayectoria compitió en organizaciones como UFC, Bellator, MFC, KSW, Tachi Palace Fights y, en los últimos años, en el circuito europeo de FAME MMA.

Su paso por UFC incluyó dos combates. Debutó ante CB Dollaway en UFC Fight Night 19, en 2009, y posteriormente enfrentó a Chris Leben en UFC Fight Night 20, en 2010. En ambas peleas fue derrotado por decisión.

Silva descubrió su pasión por las MMA mientras trabajaba como portero en un club nocturno de Nueva York. Según relató en distintas ocasiones, comenzó a interesarse en el deporte tras ver la primera temporada del programa “The Ultimate Fighter” en 2005.

No obstante, no inició su entrenamiento profesional hasta 2007, cuando la leyenda Quinton “Rampage” Jackson lo convenció de mudarse a California para dedicarse por completo a las artes marciales mixtas.

A lo largo de su carrera también participó en eventos de kickboxing y promociones como Superior Cage Combat y Bellator. Cerró su trayectoria profesional con récord de 12 victorias, 14 derrotas y un empate.

En 2012 ganó notoriedad al recibir el apodo de “The Spider Killer”, luego de derrotar a Kendall “Da Spyder” Grove en Superior Cage Combat 4.

La última pelea de Silva tuvo lugar en abril de 2025 durante el evento FAME 25, celebrado en Czestochowa, Polonia, donde cayó por decisión unánime ante Denis Labryga.