El mundo de las artes marciales mixtas está de luto por la muerte del brasileño Allan Nascimento, peleador de la UFC, quien falleció a los 34 años tras sufrir un aparente ataque cardíaco mientras dormía, informó la organización.

De acuerdo con el comunicado de la UFC, Nascimento fue encontrado inconsciente la mañana del lunes. Los equipos de emergencia acudieron al lugar e intentaron reanimarlo, pero fue declarado muerto en la escena. La empresa indicó que la causa aparente del fallecimiento fue un infarto ocurrido durante el sueño y expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del atleta.

Conocido por el apodo de “Puro Osso”, Nascimento inició su carrera profesional en las artes marciales mixtas en 2011. En 2018 participó en el programa Dana White’s Contender Series, donde, pese a perder una decisión dividida frente a Raulian Paiva, logró llamar la atención de la organización y más adelante firmó con la UFC.

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Durante su paso por la empresa, disputó seis combates y dejó un récord de cuatro victorias y dos derrotas. Además, recibió en dos ocasiones el bono de “Performance of the Night” gracias a sus actuaciones dentro del octágono. Su pelea más reciente fue en junio de este año, cuando perdió por decisión dividida ante Mitch Raposo.

A lo largo de su trayectoria profesional acumuló un registro de 22 triunfos y siete derrotas, consolidándose como uno de los peleadores destacados de la división de peso mosca. También era integrante del reconocido equipo brasileño Chute Boxe Diego Lima, donde entrenaba junto a figuras del deporte como el excampeón de peso ligero Charles Oliveira.

Tras conocerse la noticia, la comunidad de las artes marciales mixtas reaccionó con numerosos mensajes de condolencias para despedir al peleador, cuya muerte sorprendió debido a que había competido apenas unas semanas antes.