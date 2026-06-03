El piloto español Samuel Ortiz murió a los 30 años tras sufrir un aparatoso accidente durante el Rallye de La Cerámica, competencia celebrada en la provincia de Castellón, en el este de España. En el incidente también resultó gravemente herido su hermano Jordi Ortiz, quien permanece ingresado en estado crítico.

Los hermanos participaban en la prueba automovilística cuando el vehículo en el que viajaban se salió de la carretera CV-189, que conecta las localidades de L’Alcora y Onda, y terminó impactando contra una barrera de seguridad, según informó la prensa local.

El Rallye Club Costa Azahar, entidad organizadora del evento, confirmó lo sucedido mediante un comunicado divulgado en Facebook.

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“Durante el segundo tramo del Rallye de La Cerámica, celebrado el viernes por la tarde-noche, el coche número 32, tripulado por los hermanos Jordi y Samuel Ortiz, estuvo involucrado en un grave accidente”, expresó la organización.

De acuerdo con las autoridades, Samuel viajaba como copiloto y falleció en el lugar del accidente. Mientras tanto, Jordi, quien conducía el automóvil, fue trasladado en condición crítica al Hospital General Universitario de Castellón.

El Departamento de Bomberos de la Provincia de Castellón también informó en Facebook que sus equipos participaron en las labores de rescate para extraer a ambos hermanos del vehículo accidentado. Además, detallaron que Jordi recibió asistencia médica inmediata por parte del personal sanitario del rally y de los primeros respondedores.

Tras la tragedia, los organizadores decidieron cancelar el resto de la competencia y enviaron un mensaje de apoyo a la familia Ortiz, además de expresar sus deseos de recuperación para Jordi.