La exfutbolista Tamara Mendler falleció este martes a los 32 años de edad. Nacida en Alemania y con pasado en el club Saarbrücken, la esposa del futbolista Markus Mendler atravesaba una grave enfermedad que se profundizó tras dar a luz a su segundo hijo.

La noticia comenzó a tomar fuerza el fin de semana cuando Markus, quien milita en el club FC Homburg de Alemania, no jugó el partido contra el Frankfurt por “motivos personales”.

Días después, el estado de salud de Tamara empeoró sensiblemente hasta la triste noticia de su muerte por causas que aún se desconocen.

“Con un profundo shock hemos sabido de la muerte de la esposa de nuestro jugador Markus Mendler. Tamara Mendler nos dejó demasiado pronto después de una breve enfermedad grave el sábado por la noche”, rezó un comunicado del clubFC Homburgdonde milita el mediocampista.

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En esa misma línea, manifestó: “En este momento oscuro y difícil, nuestras profundas condolencias están con Markus, los dos niños y todos los familiares. Las palabras apenas pueden expresar lo que significa una pérdida así. Nuestros pensamientos están contigo, lloramos contigo y te deseamos mucha fortaleza desde el fondo de nuestros corazones en este momento difícil”.

“Como club, estamos firmemente unidos en este momento: Markus puede estar seguro de nuestro apoyo”, expresó la institución alemana, quien se encargó de comunicar oficialmente esta noticia que impactó en el seno del fútbol femenino alemán.

El mismo club, también por las vías digitales, anunció una colecta solidaria para ayudar a Markus y su familia en un momento tan doloroso. “Los últimos días nos han afectado profundamente a todos. Nuestros pensamientos siguen con Markus, sus hijos y toda su familia”, detalló la institución alemana.

Según explica la publicación, la donación mínima es de 10 euros y todo lo recaudado será donado en beneficencia a la familia del jugador, que se encuentra de licencia hasta próximo aviso.