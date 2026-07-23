La familia del futbolista inglés Jayden Wareham atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de su hermano menor, un niño de apenas 2 años que fue encontrado inconsciente en una piscina durante unas vacaciones en España.

Según reportaron la BBC y Devon Live, Hartley Wareham falleció el pasado 3 de julio, cuatro días después de haber sido rescatado de la piscina de una villa donde se hospedaban familiares y amigos.

Durante una audiencia celebrada el 22 de julio en un tribunal de Exeter, Inglaterra, se informó que el padre del menor, Darren Wareham, fue quien lo sacó del agua e inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Posteriormente, la madre del niño continuó con los esfuerzos mientras vecinos alertaban a los servicios de emergencia.

PUBLICIDAD

Los paramédicos lograron restablecer el pulso de Hartley y el pequeño fue trasladado a un hospital el 29 de junio. Sin embargo, su estado de salud empeoró con el paso de los días hasta que falleció.

La forense Alison Longhorn confirmó que la causa de muerte incluyó inmersión en agua, sepsis y síndrome de dificultad respiratoria aguda, según informó la BBC.

Hartley era hermano del delantero del Exeter City F.C., equipo que compite en la cuarta división del fútbol inglés. Tras conocerse la noticia, el club expresó sus condolencias a la familia del jugador.

“Nuetros pensamientos están con todos sus familiares y amigos. Apoyaremos a Jayden durante este momento tan difícil”, indicó la institución, que además pidió respeto por la privacidad del futbolista y sus allegados.

Posteriormente, el club compartió una campaña de recaudación de fondos creada por el padre del menor para establecer un banco conmemorativo en honor a Hartley.

“Nuestro precioso pequeño, Hartley, lamentablemente falleció con tan solo 2 años. En su corta vida, llenó nuestro mundo de más amor, risas y felicidad de lo que jamás imaginamos posible”, expresó Darren Wareham en la descripción de la iniciativa.

La tragedia ocurre apenas un mes después de que Jayden Wareham anunciara el nacimiento de su propio hijo, una noticia que había compartido con sus seguidores en redes sociales.