Madrid. La tenista española Garbiñe Muguruza, ganadora de dos Grand Slam, participó en una videoconferencia con jugadoras de entre 16 y 19 años de la ITF y WTA en la que compartió sus experiencias en su carrera profesional en el tenis como los títulos de Grand Slam y algunos ámbitos de su vida personal, respondiendo a las preguntas abiertas que le hicieron las jugadoras.

Garbiñe aprovechó para recordar junto a las tenistas de once países de Europa y América Latina, el título conseguido ante Serena Williams (7-5, 6-4) en Roland Garros en el 2016, al que considera como "el recuerdo más especial", pues es un torneo que "soñaba ganar" y el hecho de haberlo logrado ante la tenista estadounidense, quien para Muguruza es "la rival más difícil de batir", fue "muy especial".

PUBLICIDAD

"Cuando era pequeña jugaba mucho en tierra y siempre decía "Roland Garros es el torneo más importante en tierra, lo ha ganado muchísima gente" y cuando eso se hizo realidad y sobre todo hacerlo ante Serena Williams en la final, que es el rival más difícil a batir, fue un recuerdo especial."

Preguntada por la jugadora Guillermina Grant de Uruguay sobre el torneo que más la marcó de forma positiva, Garbiñe argumentó que su primer torneo de WTA logrado en Australia fue un momento en el que dijo "¡wow, he ganado mi primer título de WTA!", lo que le hizo pensar que en un futuro podría "ganar quizás un WTA más grande o quizás un Grand Slam".

Las jóvenes tenistas llevaron a Garbiñe a un viaje en el tiempo en el que se interesaron por las dificultades en la transición al profesionalismo, a lo que la hispano-venezolana respondió que "lo más difícil fue pasar tanto tiempo sola, mientras tus amigos están haciendo cosas y tú tienes que dedicarle el 100 x 100 al tenis".

"Tuve una lesión en la espalda que me dejó 6 meses fuera y fue superdurísimo porque no podía hacer nada, estar en casa y ver a las chicas jugar me preguntaba "¿qué hago aquí?, ¿Por qué me tiene que pasar esto?"

Además, recalcó que cuando se pasa de ser "júnior a profesional, sientes más presión porque tienes que demostrar rápidamente que puedes vivir del tenis", sin embargo llamó a la paciencia pues asegura que el éxito en el tenis no distingue edades y "a cada una le llega su momento."

PUBLICIDAD

Muguruza, quien se encuentra pasando el confinamiento por el coronavirus en Suiza y ha aprovechado para compartir en sus redes sociales sus actividades para pasar la cuarentena, fue preguntada por la forma en la que mantiene la motivación sin poder salir de casa, algo que la tenista confesó es "difícil" y se apega al entrenamiento para cuando llegue el momento "estar preparada".

"Es una prueba, como un test de ver quién realmente tiene las ganas y la ambición, que cuando llegue la competición se va a saber quién ha entrenado y quién no. Me lo tomo como una prueba mental para que cuando llegue el momento me asegure de estar fresca y en forma", aseguró.

Garbiñe hizo una analogía entre la cuarentena y el entrenamiento en el tenis, asegurando que "uno entrena toda su vida sin saber cuándo va a llegar ese momento en el que vas a jugar bien", por lo que aconseja mantenerse distraída y no pensar en las dificultades del confinamiento.

El mundo está viviendo una ‘mala racha’ por culpa del coronavirus y los deportistas han tenido que ver cómo las competiciones han tenido que posponerse sin una fecha clara de reinicio. Muguruza mientras tanto, recalcó que como en el tenis “hay que seguir intentando que eso no te tire más para abajo”, por eso se entretiene con bailes de música urbana, paseos en la nieve y recetas de cocina venezolana.