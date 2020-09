Tres dirigentes de la NFL han sido multados con $100,000 cada uno por violar las reglas de la liga de usar cubiertas faciales en la banca, dijo una persona con conocimiento del castigo le dijo a The Associated Press.

La persona, que habló bajo condición de anonimato porque la liga no estaba anunciando multas específicas, dijo que los multados son los dirigentes Vic Fangio de Denver, Kyle Shanahan de San Francisco y Pete Carroll de Seattle.

Sus equipos fueron multados con $250,000 cada uno.

Más multas podrían venir ya que varios otros entrenadores violaron las reglas de la liga, que requieren que los entrenadores usen cubiertas sobre la boca y la nariz en todo momento. Los jugadores están exentos de estos protocolos.

Entre los infractores se encontraban el entrenador de los Patriots, Bill Belichick, y ambos entrenadores en el juego del lunes por la noche, Jon Gruden de los Raiders y Sean Payton de los Saints.

Gruden usaba su máscara facial como una correa para la barbilla y Payton usaba una camiseta de cuello alto.

Los castigos se producen una semana después de que la NFL advirtiera a los 32 equipos en un memorando sobre seguir las reglas para usar cubiertas faciales durante la pandemia de coronavirus para que no pongan en riesgo la temporada de la NFL.

Luego de la victoria de los Raiders por 34-24 sobre los Saints el lunes por la noche, Gruden, quien la semana pasada dijo que sentía que el memorando de la liga estaba dirigido a él, reveló que había tenido COVID-19 y se disculpó por violar las reglas.

“Estoy haciendo lo mejor que puedo”, dijo Gruden. "He tenido el virus. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Soy muy sensible al respecto. Me disculpo. Si me multan, tendré que pagar la multa ".

Si las multas repartidas hasta ahora, que fueron informadas anteriormente por ESPN y NFL Network, resultan ineficaces, la liga podría imponer una disciplina más fuerte.