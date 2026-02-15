Por años, las gradas vacías y los presupuestos limitados han sido parte del paisaje del deporte femenino en Puerto Rico.

Para Claudia Ramos Zorrilla, publicista y apoderada de las Gigantes de Carolina del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), esa realidad era una oportunidad para apostar por el deporte practicado por mujeres.

Así las cosas, junto a la también publicista Mayrel González y a Verónica Llamas -directora de operaciones del complejo multideportivo JUMP Sports Development Center- decidió crear BIA Sports Management, una firma especializada en desarrollar estrategias innovadoras para potenciar la marca personal de las atletas femeninas más allá de sus espacios deportivos.

“Vimos la necesidad de impulsar a estas atletas a nivel promocional y ayudarlas a resaltar lo que sería su marca personal más allá de lo que ya hacen en la cancha”, explicó Ramos en una conversación vía telefónica con Primera Hora .

La idea comenzó a tomar forma hace dos años, cuando identificaron que las atletas tienen visibilidad durante la temporada deportiva, pero fuera de ella el foco se diluye.

“Ellas tienen exposición cuando están en temporada jugando, pero queríamos ofrecerles algo más, sacarle punta a lo que son. Cada una tiene proyectos bien bonitos y queríamos darles exposición más allá de lo que pueda durar una temporada”, sostuvo, por su parte, González en la misma comunicación con este medio.

Cuatro nombres para abrir camino

BIA inició sus labores con un grupo estratégico de atletas, que incluyen a las baloncelistas Tayra Meléndez y Pamela Rosado; la voleibolista Aury Cruz; y la campeona nacional de freediving Natalia Padró.

“Son cuatro atletas porque nosotros queríamos ser bastante responsables en el hecho de crear contenido o propuestas que tuviesen sentido. Es más que nada yo ir a donde una marca y decirle, ‘tengo a Pamela, tiene estas características y estas necesidades’ y yo montar algo que funcione tanto para la marca como para la atleta”, dijo Ramos.

“Creamos algo bien especial para cada uno de ellas y tocamos base con distintos auspiciadores. No puedo ir por ahí diciendo, ‘ay, yo tengo 20 atletas’, pero después no hice nada con ellos”, comentó, a su vez, González.

Ramos y González aseguraron que la retroalimentación de las cuatro atletas ha sido positiva. De hecho, le han compartido que no nunca habían tenido personas tan comprometidas en su crecimiento personal y laboral.

Más que mercadeo

Para Ramos, el proyecto no surge únicamente como una oportunidad comercial, sino como resultado del crecimiento que ha presenciado en sus dos años como apoderada de las Gigantes. Ese avance se refleja en el aumento en las asistencias a las canchas y en las conversaciones sobre el BSNF. Nota cómo el público comenta los juegos, reconoce a las jugadoras y se interesa por la liga.

Ese movimiento en las gradas y en la conversación pública fue lo que le confirmó que el momento de apostar por el deporte femenino es ahora.

"Pero hay un interés global creciendo en todo lo que son deportes femeninos y yo digo que es el momento... Apoyamos a muchas veces a los varones y muchas de las mujeres se desarrollan con mucha disparidad, porque el que diga que eso no pasa, no conoce las interioridades del deporte", manifestó Ramos.

“Deben tener la igualdad de derechos e igual de oportunidades metálicas”, agregó.

Ramos compartió que uno de los argumentos más comunes que escuchan de potenciales auspiciadores es la falta de visibilidad.

“Siempre me dicen, ‘la cancha no se llena como en los masculinos’. Y mi respuesta es: ¿qué va primero, el huevo o la gallina? Si no hay fondos para publicidad, para billboards, para contenido, la gente no se va a enterar. Mucha gente aún desconoce que en Puerto Rico se juega baloncesto profesional femenino”, planteó.

Por eso, BIA no solo quiere conectar marcas y atletas, sino también desarrollar proyectos propios. Con Cruz, por ejemplo, están produciendo el podcast Modo Experta, financiado por la firma.

“Creo que el camino se está abriendo. Yo le digo a todo el mundo que esto es un trabajo en progreso y necesito personas que nos ayuden a apostar a este proyecto, porque yo creo en el 100%”, sentenció Ramos.