Nueva York. Naomi Osaka se inspiró en Allen Iverson en su debut en el Abierto de Estados Unidos, y al ex astro de la NBA le gustó el look .

Osaka hizo su habitual entrada triunfal para su partido contra Anastasia Zakharova el lunes por la noche en la primera ronda. La dos veces campeona del US Open salió del túnel a la cancha del estadio Arthur Ashe luciendo una falda larga blanca y una bata gris con capucha adornada con recortes de periódicos sobre ella.

Llevaba la capucha puesta cuando entró. Al quitársela, dejando al descubierto su atuendo negro, Osaka lucía trenzas africanas bajo una diadema, tal como lo hacía Iverson cuando era el Jugador Más Valioso de la NBA jugando para los 76ers de Filadelfia.

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El atuendo encajaba con la temática de su marca de ropa para el US Open, tras la victoria de los New York Knicks en el campeonato de la NBA en junio. Aryna Sabalenka lleva un vestido naranja, uno de los colores de los Knicks.

“Es mi, supongo, homenaje a Iverson. Me cae muy bien”, dijo Osaka tras su victoria por 7-6 (6), 7-6 (3). “Es decir, Nike dijo baloncesto, así que dije: ‘Vale, si queréis baloncesto, os daré baloncesto’”.

Osaka lució una camiseta con la foto de Iverson cuando se reunió con los medios de comunicación en la víspera del torneo y lo calificó de pionero.

“Creo que también es alguien a quien admiro mucho, porque ha influido enormemente en la moda, ya sea intencionalmente o no, y ha cambiado la forma en que se visten los jugadores de la NBA”, dijo Osaka el sábado. “También creo que en todo el tema de la ropa en el deporte y la forma de expresarse a través del estilo, siento que es alguien a quien admiro en ese sentido”.

Añadió que nunca se habían comunicado, pero Iverson publicó un mensaje para Osaka en su página de Instagram el lunes, escribiendo: “¡Guau, qué honor! ¡Soy un gran fan y estoy deseando conocerte!”.