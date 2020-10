El comisionado de la NFL, Roger Goodell, advirtió a los 32 equipos de la liga de sanciones, incluyendo decretar partidos perdidos, por violar los protocolos contra el COVID-19 que provoquen cambios en el calendario de la temporada regular.

En un memorándum enviado el lunes a los equipos después de una conferencia telefónica entre la liga y los directivos de los equipos, Goodell reiteró la necesidad de apegarse plenamente a los lineamientos de salud y seguridad de la NFL.

“Violaciones al protocolo que resulten en contagios que requieran ajustes al calendario o impacten de alguna forma a otros equipos resultarán en medidas disciplinarias adicionales financieras y competitivas, incluyendo el ajuste o pérdida de selecciones colegiales e incluso perder encuentros”, escribió Goodell en el memo al que The Associated Press tuvo acceso.

“En términos simples, el cumplimiento es obligatorio. Ahora es el momento de comprometernos nuevamente con nuestros protocolos y las mejores prácticas durante el resto de la temporada”, añadió.

La NFL se vio obligada a reprogramar el encuentro del domingo entre Steelers y Titans después de que Tennessee registró el primer brote de coronavirus de la liga, que afectó a 20 miembros de la organización, entre ellos a 10 jugadores. El duelo fue aplazado para la semana 7, lo que provocó ajustes que también afectaron a los Ravens de Baltimore.

El partido de Nueva Inglaterra en Kansas City pasó del domingo al lunes por la noche después de que el quarterback de los Patriots Cam Newton arrojó positivo a COVID-19, al igual que un jugador del equipo de prácticas de los Chiefs.

Goodell destacó que se ha disciplinado a quienes han violado los protocolos. Varios coaches han sido multados con $100,000 cada uno, y $250,000 a sus respectivos equipos por el uso indebido de cubrebocas. Los Raiders de Las Vegas fueron sancionados con $50,000 por permitir que un empleado del equipo no autorizado estuviera en el camerino luego de un juego, y el lunes 10 jugadores de los Raiders fueron multados por un total de $175,000 por aparecer en un evento sin mascarillas ni cumpliendo las normas de distancia social.

“La complacencia es nuestro rival en común”, escribió Goodell.

“Las consecuencias de reprogramar o incluso perdernos juegos son obvias. Se privará a nuestros aficionados de los encuentros. La desigualdad competitiva llegará a nuestra temporada. Los jugadores no recibirán su salario por los encuentros que no se realicen y los equipos sufrirán consecuencias financieras similares”.

La liga y la asociación de jugadores implementaron procedimientos reforzados de salud y seguridad tras el brote de los Titans, incluyendo:

— Procesos de integración más prolongados para las audiciones de agentes libres.

— Prohibición a las concentraciones al exterior de las instalaciones del equipo.

— Límites al número de audiciones por semana.

— Implementación de un sistema de monitoreo en video para garantizar el cumplimiento de los protocolos, “en particular el requerimiento de que todos los miembros del personal y jugadores utilicen equipo de protección personal dentro de las instalaciones del equipo y durante sus traslados”.

La liga también sopesa la posibilidad de llevar a cabo todas las reuniones de manera virtual; requerir el uso de mascarillas o caretas durante prácticas y entrenamientos; reducir el tamaño del personal de los equipos en los partidos; reducir el tiempo que se pasa en comedores y camerinos; y las consultas diarias de la información de los dispositivos de rastreo de proximidad que actualmente se utilizan para identificar las áreas en las que los equipos podrían eliminar contactos cercanos.

“Como lo hemos dicho en otras ocasiones”, escribió Goodell, “Actúen como si toda persona con la que entran en contacto esté infectada de COVID y tomen las precauciones apropiadas”.

No positive tests. Victory Monday — Will Compton (@_willcompton) October 5, 2020

El brote en los Titans alcanzó los 20 el domingo, luego del sexto día seguido del equipo con al menos un positivo, totalizándose 18 desde el martes. Pero Tennessee no arrojó otro positivo el lunes por la mañana, dijo una fuente, que habló con AP bajo la condición de no ser identificada debido a que tanto la NFL como los Titans no han anunciado los últimos resultados.

Tennessee necesitará de constantes resultados negativos para poder recibir a a Buffalo (4-0) el domingo, y este miércoles sería la fecha más próxima en la que podrían volver a sus instalaciones de entrenamiento en caso de días consecutivos de pruebas negativas.

“Sin positivos. Lunes victorioso”, escribió el linebacker de los Titans Will Compton en Twitter.

Las pruebas negativas del domingo incluyeron la del fullback de los Saints de Nueva Orleáns Michael Burton que dio positivo el sábado. Los Saints se enteraron del resultado positivo después de salir de Nueva Orleáns para su juego del domingo en Detroit y realizaron una ronda adicional de exámenes a jugadores y miembros del personal durante la noche.