San Salvador. Superados los escollos para navegar en el lago Ilopango, los veleristas puertorriqueños pudieron conquistar cinco preseas- entre ellas dos de oro- en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Fueron seis días en los que estos atletas se mantuvieron a la expectativa de si podían navegar, pues estaban a merced del viento. Ya con la certeza de regresar a Puerto Rico con una presea en sus manos, compartieron relajados lo que esto significa.

Raúl Ríos y Andrea Riefkohl, oro en Snipe

“Esta siempre fue la expectativa y lo logramos. El primer día cometimos unos errores que no son normales, pero los cometimos. Pero pudimos remontar para poder entrar el día de hoy con una ventaja cómoda, y al final esto es parte del entrenamiento. Sacamos varias cositas que tenemos que seguir entrenando para los Panamericanos. Salimos con una medalla, pero el enfoque son los Panamericanos”, dijo Ríos.

“Estoy superorgullosa de haber representado a Puerto Rico. Esto significa mucho para mí. La competencia fue difícil, pero como dijo Raúl, nuestro enfoque son los Panamericanos y seguir enfocándonos en lo que tenemos que mejorar”, apuntó Riefkohl.

Francisco Figueroa y Payne Faith, oro en Hobie 16

“Esto es increíble. Esto es algo que venimos trabajando y soñando hace muchos años. Lograrlo finalmente es ‘top of the bucket list’. Hemos ganado campeonatos norteamericanos en cuatro ocasiones, pero esto lo supera ‘by far’. Los Juegos tienen otro significado. La batalla contra dos de los que yo considero de los mejores veleristas del mundo –Quique y (el venezolano) Yamil Saba- fue increíble”, declaró Figueroa con la incredulidad aún pintada en sus ojos.

“Esto significa muchos años de trabajo duro intentando ser la mejor tripulante de Hobie. Me siento orgullosa de representar a una isla tan hermosa y que es el corazón de la navegación en el Caribe. Para mí esto es orgullo y un logro que ni imaginé”, estipuló Faith, quien protagonizó un tierno momento durante la premiación cuando su novio Paul Vega la comprometió frente a todos.

Ella dijo que sí.

Marco Teixidor ganó bronce ( David Villafañe Ramos )

Enrique “Quique” Figueroa y Adriana de Cárdenas, plata en Hobie 16

“Ahora tengo el color que me faltaba. Ya tengo (7 medallas de) oro y bronce, me faltaba la plata. Tengo el podio completo”, dijo con su usual humor Figueroa. “Hoy (el sábado) tuvimos un día sólido, hicimos lo que teníamos que hacer. En un momento saboreamos el oro, pero los dioses del viento y Francisco que navegó muy bien paró ese ataque que hicimos. Pero nada, contento de ese uno y dos de Puerto Rico”, apuntó Quique, que no descarta competir en los Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 para cerrar el ciclo de esta justa que inició en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, en 1986.

“Yo estoy bien orgullosa de haber ganado esta medalla con Quique porque él es mi maestro y me dio la oportunidad correr con él. Estoy bien orgullosa de lo que hicimos. No esperaba que la competencia fuese tan difícil, pero lo peleamos y conseguimos ese segundo lugar. Estoy feliz porque una plata, es plata y es mejor que nada”, expuso De Cárdenas.

Marco Teixidor, bronce en Sunfish

“Esta medalla me da más motivación para seguir elevando mi juego y perseguir mi próxima meta que son los Panamericanos. Es posible que estos sean mis últimos Juegos Centroamericanos (compitió anteriormente en Mayagüez 2010, donde consiguió bronce en Snipe), así que me pude disfrutar cada momento. No solo de las regatas, sino compartir con los atletas”, enunció el atleta que estuvo casi 10 años sin competir internacionalmente debido a compromisos de estudio y como director en B. Fernández & Hnos., Inc.

Quique Figueroa y Riefkohl ganaron plata en Snipe. ( David Villafañe Ramos )

Ramón González y Virginia Carrero, bronce en Snipe

“Valió la pena la espera. Fue un campeonato bien largo y con mucha espera, mucho más de lo que estamos acostumbrados. La meta era ganar una medalla y se logró. Nada mejor que hacerlo juntos. Es la primera vez que corremos juntos y somos novios desde hace 13 años. Así que nada más lindo que eso”, manifestó González.

“Es bien emocionante. Él lleva navegando toda la vida, yo empecé a navegar con él hace seis meses y llevamos 13 años juntos. Es un orgullo llevar una medalla a Puerto Rico y más que es con él. Es emotivo, se siente brutal”, dijo Carrero, que comenzó a entrenar con su compañero gracias a una sugerencia del entrenador nacional Pedro Luis Fernández.

Marina Escudero, consiguió la clasificación a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 en Ilca 6

“Se siente brutal. No sé ni cómo explicarlo. Son muchas emociones. Sería la primera mujer en Laser en ir a unos Panamericanos y también sería la menor de la delegación”, observó la competidora de 14 años.