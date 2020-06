En cinco minutos y con una segunda advertencia de desacato a los deponentes acabó este martes en la mañana la vista de la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara que investiga la industria hípica boricua.

El presidente de la Comisión, el representante José ‘Che’ Pérez Cordero, cerró la sesión a los pocos minutos de comenzar ésta al ordenar, en vez de la audiencia, una “vista ejecutiva con los miembros de la Comisión” porque los deponentes sometieron tarde los requerimientos que se le habían solicitado.

Los deponentes eran el director ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, José Maymó Azize, y el presidente de Camarero Racetrack Inc, Ervin Rodríguez. Ambos abandonaron la sala de la vista sin deponer.

“Esta Comisión se reunirá en junta ejecutiva para analizar la conducta del funcionario (Maymó Azize) y determinar, si conforme al Artículo 31 del código político de Puerto Rico y, de igual forma, reservándonos el derecho de ir a un foro judicial, para que declare a usted, Sr. Maymó, un curso en desacato”, dijo Pérez Cordero.

“Y de igual forma, estaremos tomando las mismas acciones y analizando cuál va a ser el proceder con el hipódromo Camarero”, agregó Pérez Cordero.

Pérez Cordero agregó que la vista ejecutiva analizará la conducta de los deponentes y llegará a conclusiones sobre la investigación.

Tanto Maymó Azize como Rodríguez no comparecieron la semana pasada a la primera vista de la Comisión. Ambos habían solicitado sendas prórrogas para presentar los requerimientos solicitados por la Comisión. Dos miembros de la Comisión, los representantes José González Mercado y Ramón Cruz Burgos, solicitaron en la vista de la semana pasada la renuncia de Maymó Azize.

Este martes, Pérez Cordero dijo que Maymó Azize entregó los requerimientos y su ponencia en las 7:59 a.m. de hoy y que Rodríguez sometió sus documentos previo al comienzo de la vista de hoy, citada para las 10:00 a.m.

“No es propio hacer de esa forma y tampoco es propio para llevar una investigación seria poder analizar los documentos aquí mismo. No es justo. Nuestro reglamento dice que hay que someter los documentos con 48 horas de antelación”, dijo Pérez Cordero.

El cierre de la vista sin oportunidad para que Maymó Azize o Rodríguez depusieran, así como la advertencia de desacato, dejó a ambos hípicos indignados. En la sala de la vista también estaban presentes los grupos de dueños y criadores de caballos que tienen posiciones encontradas con Maymó Azize y Camarero, según los expresaron la semana pasada en vistas de la Comisión.

La vista pasada se concentró en que la distribución de las máquinas de videojuegos es exagerademente favorable para Camarero sobre los otros sectores de la industria.

Maymó Azize dijo a Primera Hora que los deponentes de las primera vista le mintieron a la Comisión en varias áreas de la industria y dijo que agregó la aclaración de esas falsedades en los requerimientos, lo que atrasó su entrega para luego de la fecha límite del domingo pasado. También dijo que en su ponencia señaló a la Comisión de no haber hecho legislación en el 2018, cuando citó a unas vistas similares a las actuales.

“Llego a la conclusión que no les agradó el contenido de mi ponencia porque también establezco en la ponencia, que en el 2018 también se hizo un proceso similar a éste y no se hizo nada, no se representó legislación. Igualmente, en el 2018, recomiendo sobre los videojuegos que se haga una redistribución de esos dineros. Tienen mi posición desde el 2018 y no se ha hecho nada. Es una falta de respeto. Saqué de mi tiempo como lo hicieron otras 30 personas que estaban aquí y no nos dieron el espacio para aclarar toda las falsedades que se dijeron en la vista pasada”, dijo Maymó Azize.

Mientras, Rodríguez dijo que sería equivocado que la Comisión llegara a sus propias conclusiones en su vista ejecutiva sin escuchar la posición de Camarero, y su verdad sobre los hechos declarados en la vista pasada.

“¿Cómo responsablemente vas a tomar una decisión tan seria con relación a unos cambios a una ley si no estás viendo, escuchando y analizando lo que tiene que decir el hipódromo, que es el eje sobre el cual gira la industria hípica? Aquí se virtieron muchas mentiras en la vista pasada”.