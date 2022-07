Novak Djokovic espera que le permitan jugar el US Open a pesar de no tener las vacunas El gobierno de Estados Unidos mantiene como política que no permitirá la entrada de aquellos extranjeros que no estén inmunizados contra el COVID-19.

En el 2021, Novak Djokovic no completó el Grand Slam cuando perdió en la final del US Open ante Daniil Medvedev. ( Archivo ) Presentado por PUBLICIDAD Belgrado, Serbia. Novak Djokovic mantiene esperanzas de que le permitan competir en el US Open de tenis a pesar de no estar vacunado contra el coronavirus. El campeón de 21 Grand Slam dijo el sábado en sus cuentas en redes sociales que se ha estado entrenando como si fuera a jugar en Flushing Meadows. El último Grand Slam del 2022 comienza el 29 de agosto. “Me estoy preparando como si me permitieran competir, mientras espero la respuesta sobre si hay lugar para mí para viajar a Estados Unidos. ¡Cruzo los dedos!”, escribió. Aunque está incluido en la lista de jugadores del US Open, Estados Unidos no permite que extranjeros no vacunados entren al país. Por eso, el serbio no pudo jugar en los grandes torneos de Indian Wells, California, y Miami en esta temporada. PUBLICIDAD Djokovic, de 35 años, pudo participar en Wimbledon, donde ganó su 21er título de Grand Slam y, anteriormente, en el Abierto Francés, donde perdió en cuartos de final con el que sería a la postre el campeón, Rafael Nadal. El español tiene el récord masculino con 22 Grand Slam. Tras vencer a Nick Kyrgios en la final de Wimbledon, Djokovic dijo que le “encantaría” jugar en el US Open, pero añadió: “no tengo el plan de vacunarme”. Djokovic ha ganado tres campeonatos en Flushing Meadows. Daniil Medvedev lo venció en la final de 2021 y le impidió ser el primer hombre que gana los cuatro grandes torneos en un año calendario, desde que Rod Laver consumó la hazaña en 1969. Djokovic no pudo jugar el Abierto de Australia el pasado enero porque lo deportaron del país debido a que no estaba vacunado.