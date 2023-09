Nueva York. Novak Djokovic colgó el teléfono y alcanzó otra final en el Abierto de Estados Unidos.

El serbio empató un récord al acceder a su décima final en Flushing Meadows tras derrotar el viernes 6-3, 6-2, 7-6 (4) al estadounidense Ben Shelton, en el torneo que el dueño de 23 títulos de Grand Slam se perdió el año pasado por no estar vacunado contra el COVID-19.

Desbordado en los primeros dos sets, Shelton le puso emoción al tercero e hizo rugir al público en el estadio Arthur Ashe que quería ver más acción. El chico revelación de 20 años levantó considerablemente su nivel ante un Djokovic que empezó a cometer más errores al ver cerca la línea de meta. Shelton logró dos quiebres de servicio, dispuso de una bola para set con el marcador 5-4 y levantó un match point antes de forzar un desempate.

Pero el veterano de 36 años acabó imponiendo su jerarquía en la definición e imitó el gesto de celebración de su rival — el de colgar el teléfono para poner fin a una conversación.

Djokovic se señaló a la sien y luego llevó su puño hacia el pecho antes de encontrarse en la red con Shelton para un saludo bastante frío.

“Esta clase de partidos y momentos son los aún me motivan. Aún me inspiran para trabajar duro cada día como los más jóvenes”, dijo Djokovic, quien podría convertirse en el jugador más longevo que conquista el US Open en la era moderna, la cual comenzó en 1968.

“Aún siento que me queda algo en las piernas”, añadió Djokovic. “Aún siento que puedo brindarle algo al deporte”.

Djokovic intentará atrapar su cuarto título en Flushing Meadows el domingo.

En la final, se las verá contra el campeón defensor Carlos Alcaraz — verdugo de Djokovic en la final de Wimbledon en julio — o Daniil Medvedev, campeón del US Open en 2021.

“Desde luego que espero el partido más difícil del torneo”, dijo Djokovic, quien estuvo a una victoria de completar el Grand Slam en el mismo año cuando Medvedev le derrotó en la final hace dos años. “No importa quién estará en el otro lado de la red”.

Si Djokovic alza el trofeo de campeón, romperá el empate con Serena Williams por la mayor cantidad de títulos de individuales en la era abierta.

Pase lo que pase el domingo, el número dos Djokovic desplazará al primero Alcaraz en la cima de los rankings de la ATP el lunes.