Con el regreso a clases ya consumado esta semana en la mayoría de las escuelas públicas y privadas del país, llega nuevamente uno de los programas deportivos más seguidos por la juventud puertorriqueña: los torneos que auspicia y organiza la plataforma Buzzer Beater.

Y este año el fervor crecerá aún más allá del baloncesto, voleibol y el fútbol con la llegada del Buzzer Beater Baseball Classic. Será la primera vez que la entidad incursiona en el béisbol, luego de convertir sus certámenes de voleibol, baloncesto y fútbol en referentes del deporte escolar en Puerto Rico.

De hecho, el Buzzer Beater Baseball Classic será el primero que se disputará en el año escolar. El certamen se celebrará del 6 al 20 de septiembre en el Estadio Yldefonso Solá Morales y el Complejo Deportivo del Este de Caguas.

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El presidente de Buzzer Beater, Bryan Eloy García, informó que ya 30 de las 32 instituciones que participarán en la nueva competencia fueron escogidas y que contempla organizar un repechaje para los últimos dos cupos, ya que la cantidad de escuelas que solicitaron entrar superó sus expectativas.

“Nosotros pensábamos que íbamos a llegar a los 32 equipos, pero al momento tenemos 30 y otros 20 en una lista de espera. Estamos evaluando hacer un repechaje, pero todavía no está confirmado”, dijo García a Primera Hora .

“Se está jugando béisbol en Puerto Rico y nos hemos asegurado de seleccionar a los equipos que tengan un programa de béisbol. Muchas escuelas nos han confirmado que tienen programas de béisbol, así que ahora mismo, si quisiéramos, podríamos llegar a 50 equipos”, abundó.

El torneo, de hecho, incluirá la participación de todas las academias de béisbol que hay en Puerto Rico, incluyendo la Puerto Rico Baseball Academy & High School de Gurabo, la Carlos Beltrán Baseball Academy, la International Baseball Academy & High School y la Escuela Pública Especializada en Béisbol Manuel Cruz Maceira de Comerío, entre otras.

Del béisbol al voleibol

Al finalizar el Baseball Classic, los reflectores volverán a estar sobre el voleibol con la octava edición de la Copa Buzzer Beater, que se celebrará del 4 al 21 de noviembre en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo.

El gran evento del primer semestre del año escolar 2026-2027 será la Copa Buzzer Beater de Voleibol. ( BuzzerBeater )

García adelantó que participarán 72 equipos en la categoría senior fememino y 48 en senior masculino.

Además, indicó que espera un certamen mucho más atractivo que en años anteriores en la rama masculina debido a que distintas instituciones elevaron el nivel de sus programas. Por ello, piensa que no se repetirá la hegemonía que compartieron el Colegio San Ignacio de Loyola y el Colegio San José en ediciones pasadas.

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“Los equipos se movieron y reclutaron bastante. No es como en años anteriores, que solamente había que contar con San Ignacio y San José. Ahora tenemos el campeón defensor, que es Saint John’s, y Robinson School tendrá al mejor equipo en la historia de esa institución con Vitito Rivera como dirigente”, opinó el presidente de Buzzer Beater.

García señaló que Saint John’s School debe partir como favorito, ya que repite gran parte del núcleo con el que dominó la categoría senior y, a la vez, añadió piezas del sexteto que ganó el título junior. Por otro lado, el Colegio Católico Notre Dame alzó el cetro de la rama femenina y volverá a perfilarse como uno de los principales contendientes junto al Colegio Adianez.

Décimo aniversario del Top Ranked Buzzer Beater

Esta temporada también será especial por la celebración de la décima edición del Top Ranked Buzzer Beater del 19 de febrero al 21 de marzo. El torneo nacional de baloncesto escolar volverá a llevarse a cabo en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, y contará con la participación de 80 instituciones en la categoría senior masculino y 32 en senior femenino. Los organizadores andan desarrollando un plan histórico y singular para celebrar en grande la gran final del torneo por motivo de ser el décimo aniversario de donde todo comenzó.

El torneo nacional de baloncesto escolar volverá a llevarse a cabo en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo. ( Buzzer Beater )

Jireh Kingdom Christian Academy tratará de extender su reinado en masculino, al igual que la Escuela Especializada en Deportes del Albergue Olímpico en femenino. García también reveló que regresará el sistema de repechaje que le permitió a numerosas instituciones competir por primera vez en el Top Ranked.

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El broche de oro será la Copa Buzzer Beater de Fútbol

El último de los cuatro certámenes nacionales será la Copa Buzzer Beater de fútbol, que se disputará del 22 de abril al 4 de mayo en el Bayamón Soccer Complex. A diferencia de los torneos antes mencionados, el presidente de Buzzer Beater adelantó que planifica ampliar la Copa de fútbol debido al crecimiento que ha experimentado este deporte en la isla.

“El crecimiento del fútbol ha sido muy notable y esperamos en Dios poder agregar más equipos. Nosotros presentamos este año 68 equipos en masculino y 35 en femenino. Este año esperamos ampliar esa cifra porque lo que pasó en el fútbol este año fue algo impresionante”, comentó García.

Como ya es habitual, el torneo que cerrará el año escolar de Buzzer Beater será la Copa de Fútbol entre abril y mayo de 2027. ( Buzzer Beater )

“Lo que pasó con la Academia Perpetuo Socorro fue histórico. Ganaron el campeonato con un programa debutante tras entrar en la última ronda de invitación, porque ellos no estaban en las primeras dos. Eso demuestra cómo estos programas se están estructurando para elevar su nivel”, agregó.

La Academia Perpetuo Socorro se proclamó campeona en la rama masculina, mientras que el Colegio Notre Dame repitió en la femenina. El fundador de la plataforma considera que el torneo cobrará aún más auge gracias a la fiebre que dejó la Copa Mundial en la isla, por lo que no será fácil para ambas instituciones mantenerse en el trono.

La acción ya está en marcha

Mientras, llegan los eventos joyas de Buzzer Beater, la organización ya también anda apoyando otros eventos en plena acción, como el torneo 8 Elite, una competencia de voleibol organizada por el dirigente nacional Jamille Torres y la legendaria Aury Cruz en la cancha AVOLI, de Toa Baja, y en la cancha José “Pepín” Cestero, de Bayamón. El mismo se puso en marcha el 12 de agosto.

Esa semana también se llevarán a cabo torneos de voleibol en el Colegio Rosa-Bell, de Guaynabo; MASIS School, de Añasco; Centro María Mazzarello Alespi, de Orocovis; Colegio Calasanz, de San Juan; y Caguas Private School.