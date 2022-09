Puerto Rico contará con una numerosa representación durante el Panamericano de Tenis de Playa en Rosario, Argentina, desde el 28 de septiembre hasta el 2 de octubre.

Cerca de 2,000 jugadores entre profesionales y aficionados participarán. La delegación de Puerto Rico consiste de 22 jugadores entre las edades de 12 a 18 años, así como cuatro en las categorías de adultos.

“Estamos super entusiasmados, listos para jugar mañana y darlo todo”, comentó Alejandro Barbosa, quien participará en la categoría Sub 16. “Si es mi primera vez viajando jugando este deporte y representando a Puerto Rico. Me siento súper ‘pompeao’, con más deseos de jugar y ganar. Si uno le da mucha cabeza, se pone demasiada presión, así que trataré que no llegue”.

El joven hará pareja con Ignacio Rexach para enfrentará al dúo de Venezuela el primer día.

La competencia es oficial de la Federación Internacional de Tenis. En el complejo fueron habilitaron 20 canchas, incluyendo una central como escenario principal y un estadio secundario. Ambos tienen con gradas.

Además de los puertorriqueños, habrá representaciones de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Aruba, Curazao, San Martín, Colombia, México y Estados Unidos.

“Me siento orgulloso de representar a mi país. Es la primera vez que salgo para participar en un evento cuando llevo solamente un año y dos meses jugando beach tenis. Haré pareja con Octavio Vázquez, llevamos un mes practicando juntos y estamos listos”, sostuvo Diego Barbosa, quien jugará en la categoría Sub 14.

“Sabemos que la competencia será súper buena, pero nuestra mentalidad es darlo todo en la cancha”, concluyó.

Los profesionales contarán con sorteos de 32 parejas tanto masculinas como femeninas y dobles mixtos y otorgarán puntos para el ranking mundial.

El país que gane su respectivo Pool adelantará a la siguiente fase.

“El país más fuerte es Brasil. Casi todo el mundo juega el beach tenis, es la meca. Si uno compara las delegaciones, los jugadores de Brasil se destacan y Venezuela también”, destacó Alejandro Barbosa.