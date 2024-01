Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Oscar Pistorius saldrá de prisión el viernes para vivir bajo estrictas condiciones en una casa familiar, tras haber cumplido casi nueve años de una condena por asesinato por la muerte a tiros de su novia Reeva Steenkamp.

El corredor olímpico sudafricano, doblemente amputado, abandonará el centro penitenciario de Atteridgeville, en Pretoria, después de que en noviembre se aprobara su libertad condicional, la segunda vez que la solicitaba. Esto dará al mundo la oportunidad de echar un vistazo por primera vez en casi una década a la otrora superestrella del deporte que cayó en desgracia tras disparar varias veces a Steenkamp a través de la puerta cerrada del baño de su casa en la madrugada del día de San Valentín de 2013.

El Departamento de Instituciones Penitenciarias de Sudáfrica declinó dar detalles de cuándo y cómo Pistorius sería puesto en libertad, diciendo que “los reclusos y las personas en libertad condicional nunca desfilan”. El perfil público de Pistorius “no le hace diferente de otros reclusos ni justifica un trato incoherente”, dijo el Departamento de Instituciones Penitenciarias en un comunicado el miércoles.

Se espera que Pistorius, de 37 años, resida inicialmente en la lujosa mansión de su tío en el exclusivo suburbio de Waterkloof, en Pretoria, donde vivió durante su dramático juicio por asesinato y estuvo bajo arresto domiciliario durante un período de 2015 a 2016. El jueves se habían colocado barreras de tráfico de color amarillo brillante en una carretera que conduce a la casa de su tío, posiblemente para preparar la llegada de Pistorius.

El múltiple campeón paralímpico vivirá bajo supervisión correccional hasta que expire el resto de su condena por asesinato, de 13 años y cinco meses, en diciembre de 2029, informó el Departamento de Instituciones Penitenciarias. En Sudáfrica, los delincuentes graves pueden optar a la libertad condicional tras cumplir al menos la mitad de su condena, algo que ya ha hecho Pistorius.

Pistorius ha mantenido que disparó por error a Steenkamp, modelo de 29 años y licenciada en Derecho. Testificó que creía que Steenkamp era un intruso peligroso escondido en su cuarto de baño y disparó a través de la puerta varias veces con su pistola 9 mm, con licencia para defensa propia.

Los fiscales dijeron que mató a su novia intencionadamente durante una discusión nocturna.

La familia de Steenkamp no se opuso a su solicitud de libertad condicional en noviembre, aunque su madre, June Steenkamp, dijo en una declaración de víctima presentada a la junta que no creía que Pistorius se hubiera rehabilitado completamente, y que seguía mintiendo sobre el asesinato.

El Departamento de Instituciones Penitenciarias ha subrayado que su puesta en libertad -como la de cualquier otro delincuente en libertad condicional- no significa que haya cumplido su condena.

Algunas de las condiciones de la libertad condicional de Pistorius incluyen restricciones sobre cuándo se le permite salir de casa, la prohibición de consumir alcohol y órdenes de que debe asistir a programas sobre el control de la ira y sobre la violencia contra las mujeres. Tendrá que realizar servicios comunitarios.

Pistorius también tendrá que reunirse periódicamente con funcionarios de libertad condicional en su domicilio y en las oficinas de los servicios penitenciarios, y será objeto de visitas sin previo aviso por parte de las autoridades. No podrá salir del distrito de Waterkloof sin permiso y tiene prohibido hablar con los medios de comunicación hasta el final de su condena. Podría volver a la cárcel si incumple alguna de las condiciones de su libertad condicional.

En Sudáfrica no se utilizan etiquetas ni brazaletes para los delincuentes en libertad condicional, por lo que Pistorius no llevará ningún dispositivo de vigilancia, según informaron funcionarios del Departamento de Instituciones Penitenciarias. Sin embargo, será vigilado constantemente por un funcionario del departamento designado para su caso, al que tendrá que informar de cualquier cambio importante en su vida, como si quiere conseguir un trabajo o mudarse de casa.

Antes del asesinato, Pistorius era considerado un modelo inspirador, ya que de bebé le amputaron las dos piernas por debajo de la rodilla debido a una enfermedad congénita. Se convirtió en campeón de velocidad con sus cuchillas de correr de fibra de carbono e hizo historia al competir en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Era muy admirado por su aparente naturaleza humilde.

Pero su juicio por asesinato hizo añicos esa reputación y reveló otra faceta de su vida. Se le acusó de ser propenso a los arrebatos de ira y de actuar de forma temeraria con las armas, mientras que los testigos declararon sobre varios altercados que tuvo con otras personas, incluida una discusión en la que supuestamente amenazó con romperle las piernas a un hombre.

Pistorius fue declarado culpable de homicidio culposo y condenado a cinco años de prisión por matar a Steenkamp. Tras las apelaciones de los fiscales, finalmente fue declarado culpable de asesinato y se le aumentó la condena, aunque esa sentencia del Tribunal Supremo de Apelación seguía sin dictaminar definitivamente que supiera que era Steenkamp quien estaba detrás de la puerta cuando hizo los disparos.

Pistorius fue enviado a prisión por primera vez en 2014, salió en arresto domiciliario durante una apelación en 2015 y fue enviado de nuevo a prisión en 2016.

La reacción a la libertad condicional de Pistorius ha sido silenciosa en Sudáfrica, un marcado contraste con los primeros días y meses tras el asesinato de Steenkamp, que enfureció a muchos y desencadenó airadas protestas ante las vistas judiciales de Pistorius pidiendo que se le impusiera una larga pena de prisión. En Sudáfrica no existe la pena de muerte.

“Ha cumplido todos los requisitos”, declaró Themba Masango, secretario general de Not In My Name International, un grupo que lucha contra la violencia contra las mujeres. “Y sólo podemos desear y esperar que Oscar Pistorius salga convertido en un ser humano mejor”.

“Tendemos a olvidar que existe la posibilidad de que alguien se rehabilite”.