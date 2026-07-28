Santo Domingo. Puerto Rico sumó este lunes su segunda victoria en el torneo de sóftbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar por nocaut, 16-1 en tres entradas, a la República Dominicana.

Es su segundo nocaut del torneo luego que en su primer partido arrollaran, 15-0, a Guatemala en el Estadio de Sóftbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Puerto Rico fabricó tres carreras en la primera entrada ante la abridora Cauris Rincón Reyes, quien no pudo completar el episodio y fue sustituida por Eduarda Rocha antes del tercer out.

Con Giselle Lizette Juárez en la loma por Puerto Rico, la República Dominicana anotó su primera carrera en la segunda entrada cuando Felicia de los Santos conectó un doble que impulsó desde segunda base a Emmy Segura.

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Puerto Rico respondió de inmediato en la parte baja de la segunda entrada. Un elevado de sacrificio de Aleshia Ocasio al jardín izquierdo permitió que Eliana Enríquez anotara desde tercera base. Acto seguido, Kairi Rodríguez conectó un cuadrangular de tres carreras para ampliar la ventaja boricua a siete con un solo out.

Dominicana trajo de regreso a Rincón Reyes a la lomita, antes de que se produjeran los últimos dos outs del episodio.

La parte baja de la tercera entrada resultó definitiva para la República Dominicana, que se quedó sin opciones desde el círculo de lanzar mientras Melody Vizcaíno era castigada por la ofensiva puertorriqueña hasta decretarse el nocaut.

La victoria correspondió a Juárez, quien trabajó las tres entradas del encuentro. La zurda permitió un hit y una carrera, concedió un boleto y ponchó a cuatro bateadoras.

La derrota fue para Rincón Reyes, quien permitió 16 carreras —15 de ellas limpias— y 12 imparables en 2.1 entradas de labor.

“Sabíamos que teníamos un buen equipo, pero vimos que la República Dominicana había mejorado bastante. Veníamos enfocados en un juego cerrado, un juego bien estructurado, sin darles espacio para que pudieran reponerse. También sabíamos que estaban en su casa y que la fanaticada iba a apoyarlas, así que era importante arrancar fuerte. Vimos el resultado”, expresó el dirigente Jorge David Santos luego del partido.

Santos atribuyó la victoria al balance de la ofensiva puertorriqueña, que combinó poder con velocidad para poner bajo presión al pitcheo y la defensa dominicana. Añadió que la falta de profundidad en el cuerpo monticular de la República Dominicana también influyó en el desenlace.

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“Si no tienes pitcheo y tus lanzadoras no dominan, estos pueden ser los resultados”, dijo.

Puerto Rico regresa mañana. martes, para medirse a Venezuela (0-2) en el cierre de la ronda preliminar desde 5:00 p.m.

“No vamos a bajar la guardia. Vamos a jugar como si fuera el juego por la medalla de oro. Ellas son un equipo aguerrido y orgulloso, así que no van a querer irse de este campeonato sin una victoria”, expresó Santos al referirse al equipo venezolano

De hecho, el dirigente recordó que Venezuela complicó a Puerto Rico durante el clasificatorio celebrado este año en Perú, por lo que espera otro compromiso exigente.

“En Perú nos jugaron bastante bien. Hay que ver cómo vienen mañana, pero nosotros vamos a salir a ganar”.

Con el triunfo sobre las anfitrionas, Puerto Rico aseguró su clasificación a la Super Ronda, donde enfrentará a los dos equipos que avancen del otro grupo.

“Ahora pasamos a la Super Ronda. Entendemos que nos vamos a enfrentar a Islas Vírgenes y México, aunque todavía falta definir quién termina primero y quién segundo”.