París, Francia. He aquí un dato histórico con relación a la participación de Puerto Rico en los Juegos Olímpicos París 2024. La delegación isleña que hoy participará de los actos inaugurales de las Olimpiadas será la segunda en la historia que ‘navega’ hacia el evento detrás de la que marcó el debut boricua en el escenario en Londres 1948.

Y no, no es que los Juegos Olímpicos Londres 1948 realizaran una inauguración tan singular como la que se realizará hoy en Francia, donde las delegaciones serán transportadas en barcazas por el río Sena al frente de la icónica Torre Eiffel, sino que la histórica delegación del ‘48 se transportó a Inglaterra mediante un bote trasatlántico propulsado por vapor.

Por lo tanto, cuando le delegación de Puerto Rico navegue este viernes por el río Sena de alguna manera hará recordar aquella primera delegación olímpica boricua de nueve atletas.

La inauguración de París 2024 inicia a la 1:30 p.m. en horario de Puerto Rico.

Esta vez, la delegación que navegará será encabezado por los abanderados Jasmine Camacho Quinn y Sebastián Rivera y contará con un total de 49 atletas, incluidos los que estarán situados en subsedes, informó el Jefe de Misión de Puerto Rico y uno que también navegaba en sus años de atleta, el exremador de canotaje, Víctor Ruiz.

Un bote de rescate navega en el río Sena cerca de la Torre Eiffel durante un simulacro para la ceremonia inaugural de los Juegos de Olímpicos de París 2024, el lunes 17 de junio de 2024, en París. (AP Foto/Thomas Padilla ( Thomas Padilla )

“Estoy emocionado de poner el espectáculo en marcha y representar a Puerto Rico en el escenario más grande a nivel mundial. Estar al lado de mis compañeros puertorriqueños y comenzar el evento más grande del mundo es una gran lección de humildad. ¡Vamos a hacer grandes cosas con estos juegos!”, dijo el abanderado Rivera en una cita suministrada por el Comité Olímpico de Puerto Rico.

La embarcación que transportará a la delegación esta vez no será propulsada por vapor, pero sí será uno de esos barcos elegantes que navegan y atracan en el Sena y que funcionan de atractivo turístico, además de culinario, de acuerdo a los detalles que ha dado el Comité Organizador a las delegaciones.

“Es un barco-restaurante, de los que tienen terrazas”, describió Ruiz

Esos barcos han estado por días atracados en el muelle del río, esperando a los actos inaugurales. Y el río también ha estado libre de transporte durante días, sin público que se le acerque, sin barcos que le navegue, aislados solo por medidas de seguridad y para finalizar los preparativos para la inauguración. Entre los detalles ha estado el montaje de las gradas para el público, colocadas en ambas orillas del río. Igualmente se han anclado unas barcazas-tarimas en el centro del Sena.

Las embarcaciones navegan por el río Sena cerca de la torre Eiffel durante un ensayo para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, el lunes 17 de junio de 2024. (AP Foto/Thomas Padilla) ( Thomas Padilla )

Esos barcos están esperando a los Olímpicos, y viceversa.

“Yo me lo voy a disfrutar. No hay manera en que yo no me disfrute esa inauguración. Desde el momento que empiece hasta el momento en que acabe voy a tener una sonrisa”, dijo el nadador Yeziel Morales, en una entrevista en la Villa Olímpica.

La delegación abordará desde las 11:30 a.m. y navegará por el río durante un recorrido de 45 minutos por 6 kilómetros, detalló Ruiz. Durante todo ese tiempo, la delegación verá público a los costados del río y será presentada por los altoparlantes como la delegación de Borinquen con sus abanderados y otras características, agregó Ruiz.

En la embarcación, Puerto Rico irá acompañados por las delegaciones de Filipinas y Polonia, informó Ruiz. Los asiáticos llevan a los Juegos 22 atletas, mientras que los polacos son 210 atletas.

Irán vestidos, de hecho, con sombrero, como lo llevaba puesto el destacado atleta de la delegación Londres 1948, el boxeador y medallista olímpico, Juan Evangelista Venegas. También llevará camisa blanca, como aquella delegación liderada por Julio Enrique Monagas. La vestimenta de la delegación de París 2024 fue diseñada por Joseph D’Aponte.

En esta otra foto de nuestro enviado especial, Xavier Araujo, se muestran las gradas colocadas a la orilla del río Sena para los espectadores con taquillas para el evento. ( Xavier Araújo )

“Me voy a poner sombrero y vestirme de blanco. Es algo lindo. La vestimenta que tenemos es bien formal”, dijo la boxeadora Ashleyann Lozada a este medio en la Villa Olímpica.

Y llegarán, adelantó Ruiz, a un punto en el Sena en el que desembarcarán a tierra firme, a orillas del Sena, para escuchar, bailar y disfrutar de los actos protocolares, como el mensaje del presidente de Francia, Emmanuel Macron, el Juramento del Atleta y el encendido de pebetero por la antorcha que también llegará en barco de la mano de Snoop Dog.

Ha pasado mucho tiempo desde aquella delegación que navegó hacia Londres en el 1948, y fue medallista, hasta la de París 2024, la que navegará en la inaguración hacia lo que espera aumentar a tres su racha de Juegos Olímpicos corridos subiendo al podio.