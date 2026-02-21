Milán. La polaca Kamila Sellier, patinadora de velocidad en pista corta, fue inmovilizada en camilla y sacada en silla de ruedas del Milano Ice Skating Arena el viernes por la noche después de que la cuchilla de un competidor le cortara por encima del ojo izquierdo durante los 1,500 metros femeninos de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina.

Sellier cayó junto con la italiana Ariana Fontana, 15 veces medallista olímpica, y la patinadora estadounidense Kristen Santos-Griswold, que fue sancionada por un adelantamiento ilegal que contribuyó al accidente. Esto le impidió pasar de la ronda de cuartos de final.

La carrera se detuvo mientras Sellier recibía atención, con una gran sábana blanca que le impedía ver a la multitud que abarrotaba el estadio para presenciar la última noche del patinaje de velocidad en pista corta. Al final, Sellier saludó al público mientras se la llevaban, dejando un rastro de sangre en la última curva de la pista que los trabajadores tuvieron que limpiar durante el descanso.

Las autoridades polacas declararon que el ojo de Sellier estaba bien. Le dieron puntos en el estadio antes de llevarla al hospital para que le hicieran más pruebas.

“El traje de competencia de Fontana sufrió un desgarro y recibió atención de su fisioterapeuta en la cadera izquierda durante la pausa. Aun así, terminó segunda, detrás de la belga Hanne Desmet, y avanzó a las semifinales.”

Más tarde pasó a la final, superando por poco a Zhang Chutong en la línea de meta.

Fontana, vigente medalla de plata olímpica en los 1,500, intentaba empatar con la esquiadora de fondo noruega Marit Bjørgen como la deportista olímpica de invierno más condecorada.

Fontana ganó el oro en el relevo mixto de 2,000 metros y la plata en los 500 metros y el relevo de 3,000 metros anteriormente en los Juegos de Milán Cortina.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.