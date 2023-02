Arizona. Patrick Mahomes dice que su tobillo derecho está “definitivamente en una mejor posición” si se le compara con la la condición que tenía antes de la final de la Conferencia Americana.

Y el quarterback estelar espera que la dolencia no lo limite para el Super Bowl que los Chiefs de Kansas City disputarán contra los Eagles de Filadelfia.

Mahomes continúa con su tratamiento en el tobillo, que se lesionó en el partido de la ronda divisional contra Jacksonville. Ese tratamiento probablemente continuará hasta el kickoff del domingo, dijo el quarterback el miércoles, antes del entrenamiento en las instalaciones de la universidad de Arizona State.

“No sabremos exactamente cómo está hasta que sea el día del partido”, dijo. “Definitivamente me muevo mejor de lo que lo hacía la semana pasada o hace dos semanas. Así que simplemente trato de seguir con el tratamiento y la rehabilitación y acercarme al 100% y entonces confiar en cierta adrenalina que me permita hacer algo extra cuando esté en el campo”.

Mahomes se lesionó el tobillo cuando un jugador defensivo de los Jaguars le cayó encima al final del primer cuarto. Le tomaron radiografías que resultaron negativas durante ese encuentro, y regresó en la segunda mitad para llevar a Kansas City a una victoria por 27-20.

Pasó la siguiente semana recibiendo tratamiento en el tobillo, y reconoce el trabajo de los especialistas Rick Burkholder y Julie Frymyer por dejarlo en condiciones de jugar por el título de la Conferencia Americana.

Claramente se vio limitado por el esguince alto de tobillo, y algunas veces cojeó. Pero Mahomes estuvo presente en contra de Cincinnati al final, cuando los Chiefs lo necesitaron.

Fue Mahomes quien corrió sobre su tobillo en los segundos finales y recibió un golpe fuera del campo, lo que dejó a Kansas City en rango para que un gol de campo de Harrison Butker, de 45 yardas, los llevara de regreso al Super Bowl.

“Le va bastante bien con su tobillo”, dijo el miércoles el ‘head coach’ Andy Reid. “Tuvimos un entrenamiento rápido hace unos días y se movió bien. Puede hacer en realidad casi cualquier cosa, al menos todo lo que el plan de juego necesita que haga”.

Reid dijo que todos tienen planeado trabajar de cara a que los Chiefs suban la intensidad de sus entrenamientos.

Ello incluye a JuJu Smith-Schuster, quien se ausentó de los entrenamientos la semana pasada por una inflamación de rodilla, su compañero receptor Kadarius Toney, quien tampoco participó en las prácticas en Kansas City con un esguince de tobillo. También al cornerback L’Jarius Sneed, quien superó el protocolo de conmoción.