Maritza Torres Rivera tiene múltiples propósitos en la vida. El principal es sacarle provecho a cada pedaleada durante el Empire State Ride, evento dirigido a concienciar y, a su vez, recaudar dinero para las investigaciones y tratamientos de cáncer.

Los participantes tendrá la dura encomienda de completar una distancia de 500 millas en siete días desde el 21 al 27 de julio. La ruta iniciará en la ciudad de Nueva York y se extenderá hasta Las Cataratas del Niágara. El Centro Comprehensivo de Cáncer Roswell en Búfalo, Nueva York, recibirá los beneficios del dinero aportado. Los organizadores tienen como meta alcanzar los $10 millones.

“Tuve un contacto cercano aunque no personal con el cáncer. Aparte del reto de completar las 500 millas en una semana, eso fue lo que me movió. Me enamoré del trabajo que se hace en el Centro Comprensivo que es a nivel mundial. Para algunos pacientes de cáncer la quimioterapia no es algo viable por el daño que provoca y el Centro se esmera en alargar la vida, ofrecer calidad de vida y es por eso que rodamos”, sostuvo Torres Rivera, quien formará parte del pelotón de 300 ciclistas junto a su amiga Marian Arcelay.

Maritza Torres Rivera participó en la edición 2023 del Empire State Ride. ( Suministrada )

Las integrantes del “Team Borikén”, como se han bautizado, llevan varios años residiendo en Estados Unidos. Ambas trabajan de manera voluntaria para conseguir el apoyo económico que el Centro Roswell requiere.

Torres Rivera explicó que en el Centro Comprehensivo de Cáncer Roswell se desarrollan nuevos tratamientos para ayudar al sistema inmunológico del paciente que lucha contra algún tipo de cáncer. El personal ofrece vacunas, transferencia adoptiva de células T, terapia viral oncolítica, bloqueos de puntos de control, anticuerpos monoclonales, citoquinas y terapias combinadas, entre otros servicios.

Torres Rivera indicó será su segunda participación en el Empire State Ride.

El destino final de los ciclistas es las Cataratas del Niagara. ( Suministrada )

“Este año se cumplen 10 años desde que comenzó esta hermosa iniciativa. El año pasado rodé las 563 millas y este año volveré con mi amiga Marian. Serán entre 70 y 80 millas diarias dependiendo de la ruta, pero ese será el promedio diario. Acampamos la primera noche y salimos desde Manhattan hasta las Cataratas del Niagara en el séptimo día”, explicó.

“Hay que prepararse emocionalmente para esas rutas largas. Muchas veces es carretera abierta, pero hay que tener presente que por más que duela y uno se canse, es la aventura más difícil que vas a querer en la vida. Nada se compara con tener cáncer. Aunque el reto es grande, es mayor para aquellos que tienen cáncer”, concluyó.

Los interesados en aportar a la causa de Maritza y Marian, pueden acceder a la página online give.roswellpark.org.