El luchador de UFC Bryce Mitchell dice que “definitivamente no es un nazi”, retractándose de los comentarios antisemitas que hizo en un podcast y que atrajeron críticas generalizadas.

El peso pluma también elogió a Adolf Hitler y negó el Holocausto durante su aparición en el podcast, además de hacer comentarios homofóbicos.

“Lamento haber sonado insensible”, escribió Mitchell en Instagram el sábado. “Definitivamente no estaba tratando de ofender a nadie, pero sé que lo hice. Sé que muchas personas murieron en el Holocausto, y eso es un hecho. Hitler hizo muchas cosas malas, creo que todos podemos estar de acuerdo en eso. Definitivamente no soy un nazi y definitivamente no apruebo ninguna de las cosas malas que hizo Hitler”.

El presidente y CEO de UFC, Dana White, calificó las declaraciones de Mitchell en el podcast como “estúpidas e ignorantes”. White dijo que la UFC le hizo saber a Mitchell que lo que dijo era inaceptable, pero que la organización no tomaría ninguna medida disciplinaria, citando la libertad de expresión de Mitchell.

En su publicación de Instagram, Mitchell prometió ser más considerado en el futuro.