Cuando Dana White colocó el cinturón de peso gallo en la cintura de Juliana Peña tras uno de los resultados más inesperados en la historia de la UFC el pasado sábado- tras que Peña venciera a Amanda Nunes-, el presidente de la organización de artes marciales mixtas recordó cuando se conocieron ocho años atrás.

La manera en la que White lo recuerda, Peña lo encontró en uno de los torneos de jiu-jitsu de su hijo. Ella se le acercó, estiró la mano y dijo: “Pelearé para ti algún día y seré campeona del mundo”.

El trayecto de Peña desde esa atrevida presentación a este momento consagratorio fue complicado. Incluyó una cirugía reconstructiva de rodilla en 2014 y el nacimiento de su hija en 2018. Peleó por su sueño a pesar de eso y dos recientes derrotas que llevaron al encuentro del sábado frente a la campeona con mayores logros en la historia de las artes marciales mixtas femeninas.

Cuando Peña emergió del UFC 269 como la primera nueva campeona peso gallo desde 2016, nadie en el deporte estaba menos sorprendida que la propia peleadora de origen venezolano que llegó con desventaja 10-1 en las apuestas.

“No me sorprende”, dijo Peña. “Sé que tengo una gran determinación y ambición. Puedes lograr lo que quieras en esta vida. He pasado por mucho, he logrado todo. He tenido que superar todo lo que te puedas imaginar. Me han atropellado, me han golpeado sujetos en un callejón. Lo he hecho todo. Nada me iba a detener de conseguir este cinturón”.

El reinado de Peña empieza con un sensacional triunfo sobre una rival que no había perdido desde 2014.

La brasileña Nunes había superado a casi todas las peleadoras que enfrentó los últimos siete años, incluyendo despiadados nocauts ante Ronda Rousey y Cris “Cyborg” Justino.

El recuerdo del primer encuentro de Peña con White es un poco distinto. Dice que lo persiguió hasta un gimnasio en Las Vegas después de que la UFC admitió las artes marciales mixtas femeninas e hizo planes para aparecer en el programa de reality “The Ultimate Fighter” y le dijo: “Mi nombre es Julianna Peña y voy a ganar ‘The Ultimate Fighter’”.

Peña lo logró en noviembre de 2013, pero se rompió la rodilla derecha en un entrenamiento unos meses después y no fue hasta 2015 cuando pudo volver a pelear.

Nunes se mantiene como la campeona del peso pluma de la UFC, pero White y Peña han dicho que podría haber una revancha del peso gallo si ella lo desea.