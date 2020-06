El presidente de la Asociación de Criadores de Caballos Purasangre, Eduardo Maldonado, acusó al director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Puerto Rico, José Maymó, así como al subadministrador hípico, Jaime Rivera, de “mentir descaradamente” y jugar con la estabilidad económica de toda la industria.

Maldonado también exigió al portavoz de prensa de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Edward Zayas, a que se exprese sobre la excusa brindada por Maymó y Rivera para retrasar el desembolso de alrededor de unos $280,000 asociados al Incentivo por Nacimiento de Potros para los años 2015 y 2016 incluidos en el Fondo de Crianza y Mejoramiento.

“Es una falta de respeto que la excusa que brinda el Director Ejecutivo de la Comisión de Juegos para alegar el atraso en el desembolso de los fondos del Incentivo por Nacimiento de Potros a los criadores y dueños de caballo puertorriqueños es que la Junta de Supervisión no autorizó eso hasta febrero de este año y ahora, por la pandemia, no lo han desembolsado completos porque no se han podido reunir. Eso es una mentira descarada. En junio 11 de 2019 sostuve una reunión con la ‘Chief of Staff’ de la Junta, la señora Rosemarie ‘Maí’ Vizcarrondo, quien claramente me dijo que la Junta no tenia injerencia sobre esos dineros y que le correspondía al gobierno desembolsarlos”, sentenció Maldonado en declaraciones escritas.

“La señora Vizcarrondo fue clara, la Junta no detuvo nada. Han pasado tres años y el pasado 16 de febrero, el señor Maymó envía un comunicado de prensa en donde dice que desembolsaría durante la semana del 24 al 28 de febrero, unos $924,000 provenientes del Fondo de Crianza y Mejoramiento, luego que, después de años tratando, según él, lograran convencer a la Junta de Supervisión a principios de febrero de desembolsar los fondos. Eso es una mentira y de hecho eso la Comisión de Juegos jamás desembolso el dinero completo”, dijo el Presidente de la Asociación.

“Claramente este comentario de la ‘Chief of Staff’ de la Junta desmiente todas las aseveraciones de Maymó y Rivera, quienes por mas de tres años le han echado la culpa del atraso del desembolso a la Junta de Supervisión Fiscal. Exhorto al portavoz de este ente federal, el señor Edward Zayas, a que hable sobre el tema porque lo que estos dos funcionarios (Maymó y Rivera) están haciendo es ahogando toda una industria por no dar esos dineros en una acto irresponsable y vil. Reitero mi pedido de su renuncia”, añadió Maldonado.

Al presente el Deporte Hípico en Puerto Rico se encuentra regulado por la Ley 83 de 2 de julio de 1987, mejor conocida como ‘Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico’ y su Reglamento Número 8944 de 6 de abril de 2017 titulado ‘Reglamento Hípico Parte General y de Licencias’. La Ley 83, fue creada con el propósito de garantizar transparencia, proveer incentivos a los distintos sectores que puedan y desean contribuir al mejoramiento del hipismo, y ofrecerle a la fanaticada eventos de calidad. La Ley 83 también creó, en su Artículo 31, el Fondo de Crianza y Mejoramiento de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico.

En su segundo postulado, el Artículo 31 detalla la función del Fondo y su utilización: ‘los dineros que ingresan al Fondo de Crianza y Mejoramiento son para incentivar a que los dueños de caballos adquieran más y mejores ejemplares purasangre’.

Entre los usos del fondo, pero sin limitarse a ello, se viabiliza la otorgación de donativos y otorgar préstamos, a intereses considerablemente más bajos con relación al “prime loan rate” a los dueños y criadores, para la adquisición de ejemplares de carreras, así como adquirir animales reproductores de calidad comprobada para donar o alquilar sus servicios, así también como para contribuir al pago de la doma y transporte de ejemplares de carrera.