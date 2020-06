En menos de una semana, el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) podría perder unos $4 millones adicionales en aportaciones gubernamentales si el Gobierno de Puerto Rico no actúa y realiza el desembolso –previamente autorizado por la Junta de Control Fiscal– antes de que finalice el año fiscal el 30 de junio.

En una mesa redonda, la presidenta del Copur, Sara Rosario, detalló que, a pesar de que desde el 2013 se aprobó una resolución legislativa conjunta, del dinero de dicha asignación se ha recibido poco menos de la mitad desde entonces a pesar de que por primera vez tiene una certeza con la aprobación de la JCF.

“Esta batalla la hemos dado desde el primer día. Nosotros tenemos la resolución, que está vigente, y que dice que el Copur debe recibir del gobierno $8 millones anuales entre 2017 y 2021 incluso. Debieran haber sido $32 millones en cuatro años, pero de esos hay $14 millones que no hemos recibido y que vencieron. Y como vencieron, no pueden ser pagados al Copur. En este momento tenemos cuatro millones que sí fueron aprobados por la Junta de Control Fiscal y sí dependen de los fondos que tenga disponibles la Lotería, pero están a punto de vencer y entonces no serían $14 millones, serían $18 millones que se dejarían de recibir del estado en este cuatrienio”, dijo Rosario.

“Los $14 millones es dinero que se venció, pero sería lamentable que estos $4 millones que logramos aprobar con la Junta de Control Fiscal también vayan a pasar por la misma puerta”, agregó.

Aunque los números del Copur no están en rojo al momento, los retrasos y reprogramaciones provocados por la pandemia provocarían que el grueso de los procesos clasificatorios para las Olimpiadas del próximo año se efectúen en el último trimestre del 2020, lo que sí presionaría las finanzas de la institución por las inversiones que habría que hacer para esos eventos y para los de las Olimpiadas de Tokio, retrasadas hasta el 2021.

En cuanto a las reaperturas que podrían ser integradas en la próxima orden ejecutiva de la gobernadora, dijo que espera que se incluyan más facilidades deportivas, pero que eso dependería de los municipios, que en muchos casos no tienen a todo su personal trabajando.

“También se supone que en la próxima se aumente la cantidad de atletas que pueden entrenar en deportes de conjunto y de combate. Serían aperturas importantes que ayudarían a aumentar los entrenamiento y de volver a la normalidad. Pero todo depende de los repuntes en casos que puedan haber. Hay que evaluar cómo nos ha ido en las pasadas semanas y cómo van los números en el Departamento de Salud”, dijo Rosario.

Informó que recibió una solicitud de la Puerto Rico Golf Association para comenzar a realizar actividades competitivas con jugadores juveniles que comienzan a estudiar en Estados Unidos pronto, “pero en cuanto a los deportes de conjunto en los que hay contacto físico, hasta que haya una vacuna o haya un mejor cuadro no vamos a ver deportes de combate, y no es tanto de entrenar, sino el a nivel de competencias”, sostuvo.

Rosario dijo que además del golf, la autorización de deportes como el tenis, el surfing y hasta el béisbol, pudieran ser una de las recomendaciones que surjan en la próxima fase y sería endosada por el Comité Olímpico.