San Petersburgo, Florida. La policía de Florida sigue investigando la muerte el mes pasado del icono de la lucha libre profesional Hulk Hogan, que según el forense se debió a un ataque al corazón.

El Departamento de Policía de Clearwater dijo en un comunicado el jueves que “la naturaleza única de este caso nos ha obligado a entrevistar a múltiples testigos y a solicitar historiales médicos de diversos proveedores, y nuestros detectives siguen haciéndolo”.

Hogan, cuyo nombre real era Terry Bollea, murió el 24 de julio a los 71 años en un hospital después de que los paramédicos y la policía acudieran a su casa frente al mar en Clearwater tras recibir una llamada al 911. Esa llamada, y el vídeo de la cámara corporal de la policía de la escena, aún no se han hecho públicos, ya que la investigación continúa.

“Todo esto lleva tiempo”, dijo el comunicado de la policía. “Hasta que no concluya la investigación, no se pueden divulgar los registros relacionados con el caso, incluidas las imágenes de las cámaras corporales”.

La Policía ha declarado anteriormente que no hay pruebas de que la muerte de Hogan fuera sospechosa, por lo que no está claro qué es lo que investigan exactamente, aparte de los registros médicos. Hogan padecía leucemia y fibrilación auricular, un ritmo cardíaco irregular, según el informe del forense, que concluyó que la causa de la muerte fue natural.

Los investigadores han estado trabajando con la familia de Hogan, incluidos su hijo Nick y su hija Brooke, según el comunicado.

“Tenemos previsto reunirnos con la familia y ponerla al corriente del caso hasta el momento, y compartiremos los resultados de la investigación con la familia antes de cerrar el caso y hacerlo público a los medios de comunicación”, añade el comunicado policial.

No se ha dado a conocer el calendario para la publicación de los resultados.

Hogan fue quizás la mayor estrella en la larga historia de la WWE, conocido tanto por su personalidad arrolladora como por sus hazañas en la lucha libre. Fue la principal atracción de la primera WrestleMania en 1985 y fue un fijo durante años, enfrentándose a todos, desde Andre The Giant y Randy Savage hasta The Rock e incluso al cofundador de la WWE, Vince McMahon.

Hogan ganó al menos seis campeonatos de la WWE y fue incluido en el Salón de la Fama en 2005 y reincorporado en 2018. Había sido expulsado del Salón de la Fama en 2015 después de que se le grabara profiriendo insultos racistas contra los negros, por lo que se disculpó.

Hogan iba a ser incinerado, pero el jueves no estaba claro si eso ya había sucedido. El 5 de agosto se celebró un funeral privado con gran asistencia en una iglesia de Largo, Florida.

A principios de este mes, la hija de Hogan, Brooke, dijo en Instagram que la incineración se pospuso “debido a cuestiones familiares”.

“Con todas las especulaciones e incertidumbres sobre la muerte de mi padre, quiero ofrecerme personalmente a pagar una autopsia si eso es lo que hace falta para que se lleve a cabo. La dignidad y el legado de mi padre lo merecen”, escribió. No está claro si se realizó la autopsia.