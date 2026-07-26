Santo Domingo. Puerto Rico volvió al podio del polo acuático femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe al derrotar, 10-4, a Cuba y así conquistar la medalla de bronce en Santo Domingo 2026.

Las boricuas cerraron el torneo con una medalla luego de completar una sólida actuación en la justa, donde finalizaron la fase preliminar con marca de 4-1, la segunda mejor del campeonato.

El equipo nacional confirmó nuevamente su dominio sobre Cuba, rival al que ya había goleado 15-5 en la ronda preliminar, para asegurar su regreso al podio centroamericano.

Puerto Rico había visto frustradas sus aspiraciones de disputar el oro al caer 13-11 ante Colombia en las semifinales, pero respondió en el partido por el tercer lugar para cerrar el torneo con una victoria.

La medalla marca el regreso oficial de Puerto Rico al podio de la rama femenina, luego de que el torneo no se celebrara en la edición de San Salvador 2023. Con este resultado, las boricuas amplían su historial en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que incluye el oro conquistado en Mayagüez 2010 y las platas obtenidas en Cartagena 2006, Veracruz 2014 y Barranquilla 2018.