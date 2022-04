La madre de la tiradora olímpica Yarimar Mercado falleció anoche en un trágico incidente al recibir el impacto de una bala perdida mientras hacía lo que más le gustaba hacer, coser, en su casa en Connecticut, Estados Unidos.

Mabel Martínez vivía en Connecticut hace poco. Naturales de Yauco, la mujer decidió mudarse cercanos a dos hijos que tiene en dicha región luego que Yauco fuera epicentro de los terremotos que azotaron a Puerto Rico a principios del 2020. La joven Mercado se quedó en la Isla y la casa, ya que entrena en el Albergue Olímpico y su base para salir a competir en la Isla.

PUBLICIDAD

“Mami, mamita de mi vida… Me faltaron muchas cosas por aprender de ti, no merecías ni un poquito lo que te paso, no es justo mami, te me fuiste muy pronto y yo tan lejos sin poder hacer nada, ni siquiera pude despedirme de ti y es q te amo tanto y eres una persona tan importante en mi vida”, ha escrito Mercado en un post compartido en su cuenta de Instagram.

“De verdad daría cualquier cosa por poder cambiar de lugar contigo y que todo me pasara a mí y no a ti. Eres la mejor madre que pude tener, nos faltaban muchas aventuras mas por vivir, siempre soñaste con el día de mi boda, hacerme el traje de novia y la ropita para mis hijitos… Hace dos días me llamaste con mucha ilusión para que separara la fecha y te ayudara en la preparación para renovar los votos de tu boda con papi en Puerto Rico. ¿Por qué tu? ¿por qué así? si es q tu solo estabas sentada en tu casita cosiendo, como solías hacer”.

Yarimar Mercado ( Andre Kang )

Mercado, quien ha competido en las pasadas dos ediciones olímpicas, Río 2016 y Tokio 2020 en el verano del 2021, estaba supuesta a iniciar participación mañana martes en una Copa Olímpica en Río de Janeiro, Brasil. Ya llevaba en ese país desde la semana pasada y recibió allí la noticia del trágico suceso.

Sayra Barreto, secretaria administrativa de la Federación de Tiro de Puerto Rico informó en la noche del domingo que Mercado ya está realizando el viaje desde Brasil a Newark para ir a estar con su familia. La joven decidió hacer el vuelo sola.

PUBLICIDAD

“Le consultamos si quería que el delegado le acompañara en el viaje, pero dijo que no. Que la dejaran sola. Y me dejó saber por texto que esto es muy fuerte”, dijo Barreto a Primera Hora, detallando que en Brasil también están listos para competir Luis Mendoza en rifle y Laura Acosa en pistola libre. Apuntó que Mendoza también está destruido por la noticia porque es muy cercano a la familia de Mercado.

Martínez, según Barreto, era una maestra de economía doméstica que siempre se pasaba creando. Barreto no pudo precisar su edad pero entiende que debe estar alrededor de los 55 o 56 años.

Mercado por su parte, agradece todos los mensajes que ha recibido y pide espacio para vivir el momento junto su familia.

“Descansa en paz mamá, fuiste la mejor abuela para Jacob, la mejor madre y la mejor esposa, fuimos bendecidos de tenerte”, agregó Mercado en su post.