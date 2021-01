Las puertas del Natatorio en San Juan permanecen cerradas a tres años y cuatro meses del paso del huracán María por Puerto Rico.

Los trabajos para arreglar las áreas que sufieron daños aún no han comenzado, sin embargo, próximamente se darán los primeros pasos para que el espacio eventualmente pueda recibir público nuevamente, según dijo el presidente de la Federación Puertorriqueña de Natación, Fernando Delgado.

“El problema es que todavía no hay energía eléctrica. Es un asunto interno del Natatorio, pero ya se hizo la subasta para hacer esos arreglos y una vez se completen estaría disponible para utilizarse”, explicó Delgado al indicar que unos generadores le proveen energía al Natatorio desde el 2017.

“Los fondos no estaban disponibles, pero en el municipio de San Juan se localizaron unas partidas de dinero que fueron asignadas. Se hizo la subasta y se adjudicó, pero no me atrevo decir en cuántos días o semanas se completarán los trabajos”, sostuvo Delgado, quien detalló que el presupuesto para los arreglos asciende a $200,000.

Una vez los trabajos queden completados, iniciará el proceso para que el público en general pueda disfrutar de la piscina, aseguró Delgado.

“Haremos un anuncio que para la gente llame para hacer citas, llene una solicitud y tenga una identificación. Queremos ayudar sin afectar los programas que están corriendo, además velando para que se cumplan con los protocolos de salubridad de la Federación que fueron aprobados por el Departamento de Recreación y Deportes. Estamos en conversaciones con el alcalde Miguel Romero sobre la posibilidad de usar el Natarorio los siete días de la semana dentro de un horario establecido para asegurar la seguridad de todos”, afirmó Delgado.