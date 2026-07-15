Puerto Rico comenzó con el pie derecho su participación en la fase de grupos de las Finales de la Copa Mundial de Sóftbol Femenino 2027 al imponerse el martes vía blanqueada, 4-0, sobre Perú, en Lima.

Con el triunfo, las boricuas dieron un paso importante en un torneo que otorgará dos boletos a las Finales de la Copa Mundial, programada para abril del próximo año en Australia. Además, el evento concederá un pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La lanzadora Taran Alvelo fue la figura del encuentro al dominar la ofensiva peruana durante cinco entradas. La derecha recetó seis ponches y permitió apenas un imparable para apuntarse la victoria.

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La ofensiva boricua tomó el control desde temprano. En el primer capítulo, Kairi Rodríguez remolcó la primera carrera tras un doblete.

🇵🇷 Puerto Rico open their campaign in Lima with a win!#SoftballWorldCupW pic.twitter.com/Ps6gqEDwO3 — WBSC ⚾🥎 (@WBSC) July 14, 2026

Puerto Rico amplió la ventaja en el tercer episodio con sencillos impulsores de Aleshia Ocasio y Kathyria García, mientras que la cuarta carrera llegó en la sexta entrada, cuando Luna Taboas anotó luego de un error de la defensa peruana.

Por Perú, Nicole Gooden y Carla Lobatón conectaron los únicos dos indiscutibles. La derrota fue para María Pizarro, quien permitió tres carreras y cinco hits en tres episodios. Fátima Elías y Yanina Sherwood relevaron sin permitir imparables boricuas en las últimas tres entradas.

Puerto Rico volverá al terreno este miércoles para enfrentarse a Venezuela en el primer partido de la jornada, desde la 1:00 p.m. (hora de Puerto Rico).

Será un duelo entre equipos invictos, luego de que las venezolanas derrotaran 8-5 a Filipinas en su debut.