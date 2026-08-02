Santo Domingo. El fondista puertorriqueño Héctor Pagán conquistó este domingo la medalla de bronce en la media maratón masculina, durante la primera jornada del atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El barranquiteño completó el recorrido en un tiempo de 1:05:33, resultado que, según el historiador deportivo Carlos Uriarte, representa la primera medalla de Puerto Rico en una prueba masculina de ruta desde Ciudad de México 1990.

El oro quedó en manos del dominicano Álvaro Abreu, quien impuso un récord para la justa regional al detener el cronómetro en 1:02:48. La medalla de plata fue para el guatemalteco Alberto González, con tiempo de 1:04:58.

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El también boricua Arnaldo Martínez finalizó en la cuarta posición al registrar 1:06:31 en el mismo evento.

Otra de bronce en marcha

La delegación boricua añadió otro bronce gracias a Rachelle de Orbeta, quien terminó tercera en la media maratón marcha femenina con registro de 1:39:55.

La mexicana Alegna González se adjudicó la medalla de oro con tiempo de 1:36:05, mientras que su compatriota Alejandra Ortega obtuvo la plata al marcar 1:39:26.

Con las preseas de Pagán y De Orbeta, Puerto Rico alcanzó las 800 preseas de bronce en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de acuerdo con Uriarte.

Por otro lado, en la media maratón femenina, Paola Figueroa concluyó en la octava posición con tiempo de 1:23:02. Mientras, la veterana Beverly Ramos se vio obligada a abandonar la competencia debido a una aparente lesión.