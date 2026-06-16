Puerto Rico cerró el domingo una destacada participación en el Campeonato Panamericano Sub-23 de Lucha al conquistar un total de 20 medallas.

La cosecha puertorriqueña incluyó una medalla de oro, 12 de plata y siete de bronce en las modalidades de lucha libre, lucha grecorromana y beach wrestling.

“Nos llena de orgullo ver cómo una nueva generación de luchadores continúa elevando el nombre de Puerto Rico en escenarios internacionales. Estos resultados son reflejo del compromiso de nuestros atletas, entrenadores y de todo el equipo de trabajo que diariamente apuesta al desarrollo de nuestro deporte. Felicitamos a la Federación de Luchas Asociadas de Puerto Rico por este extraordinario desempeño y por seguir construyendo el futuro de la lucha puertorriqueña”, expresó la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario.

PUBLICIDAD

Relacionadas Copur anuncia candidatos a abanderados para Santo Domingo 2026

La actuación más sobresaliente de la delegación correspondió a Omar Ayoub, quien se proclamó campeón panamericano en la categoría de 65 kilogramos (kg) de la lucha libre masculina, en la que Puerto Rico obtuvo nueve medallas.

Además del oro de Ayoub, las preseas de plata fueron conquistadas por Rafael García (74 kg), Orlando Cruz (79 kg), Alek Ortiz (86 kg), Lorenzo Pellot (92 kg) y Mauro Pellot (97 kg). Los bronces llegaron por la actuación de Adrián Sámano (57 kg), Víctor Soto (70 kg) y Ethan Vergara (125 kg).

Por su parte, el equipo de lucha libre femenino aportó cinco medallas al medallero nacional. Génesis Ramírez (50 kg) y Shammilka Miranda (53 kg) obtuvieron de plata, mientras que Jania Dunigan (59 kg), Gabriela Reid (72 kg) y Paola Rodríguez (76 kg) conquistaron la de bronce.

Puerto Rico finalizó en la tercera posición por equipos en beach wrestling. Las medallas de plata fueron obtenidas por Jania García (60 kg), Génesis Ramírez (50 kg) y Ruth Jiménez (70 kg), mientras que Gabriela Reid (+70 kg) sumó una medalla de bronce.

En el estilo grecorromano, Rafael García (77 kg) y Antonio Ramos (130 kg) añadieron dos medallas de plata al total de la delegación puertorriqueña.