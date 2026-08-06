Puerto Rico sumó hoy, miércoles, su primera medalla en karate gracias a la destacada actuación de Layla Ocana en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, informó el Comité Olímpico (Copur).

Tras lograr dos victorias en sus primeros tres enfrentamientos, Ocana se midió ante la costarricense María Monge en la modalidad de Kata femenino, imponiéndose por 3-2 y conquistando así la medalla de bronce para Puerto Rico.

La competición continúa el jueves con las pruebas de Kata y Kumite por equipos, tanto en la categoría masculina como en la femenina.