Santo Domingo. Puerto Rico disputará el viernes la medalla de bronce en la Copa de Naciones de tenis de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de caer este jueves 2-1 ante Colombia en las semifinales celebradas en el Parque Mirador del Este.

El conjunto boricua buscará subir al podio cuando enfrente a Venezuela a las 10:00 a.m. en el duelo por el tercer lugar.

La serie comenzó cuesta arriba para Puerto Rico cuando Leonardo Vega II fue superado por el colombiano Alejandro Arcila con parciales de 6-3 y 6-2.

Sin embargo, Marko Mesarovic igualó el enfrentamiento al adjudicarse el segundo partido luego de que su rival, Cristian Rodríguez, se retirara del encuentro.

La clasificación se decidió en el partido de dobles, donde la pareja colombiana integrada por el propio Rodríguez y Arcila venció por 6-4 y 6-3 a Vega y Mesarovic para asegurar el triunfo de Colombia.