Las Selecciones Nacionales de polo acuático se colgaron la medalla de plata en el clasificatorio de este deporte, que finalizó el domingo en la ciudad de Cali, Colombia.

La escuadra masculina, que había llegado invicta a la gran final, cayó por el mínimo, 12-11, ante el anfitrión Colombia.

Mientras que, en la rama femenina, Puerto Rico dio una gran batalla pero perdió, 11-9, ante México.

Ambas selecciones aseguraron en dicho torneo sus cupos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.